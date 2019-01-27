«Тоттенхэм» предложил Рабьо зарплату 7,5 миллиона в год и подписной бонус в 5 миллионов

Зобнин дешевле и ЗП млн так 2-3
«Тоттенхэм» по-прежнему желает заполучить полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо. Хавбек уже не работает с первым составом парижан по решению руководства клуба.
Англичане предложили футболисту зарплату 7,5 миллиона евро в год. Лондонцы также готовы перечислить игроку подписной бонус в размере 5 миллионов.
- У Рабьо есть предварительное соглашение с «Барселоной».
- Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает летом 2019 года.
- В нынешнем сезоне хавбек провел 20 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.