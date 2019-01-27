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    «Тоттенхэм» предложил Рабьо зарплату 7,5 миллиона в год и подписной бонус в 5 миллионов

    «Тоттенхэм» по-прежнему желает заполучить полузащитника «ПСЖ» Адриана Рабьо. Хавбек уже не работает с первым составом парижан по решению руководства клуба.

    Англичане предложили футболисту зарплату 7,5 миллиона евро в год. Лондонцы также готовы перечислить игроку подписной бонус в размере 5 миллионов.

    • У Рабьо есть предварительное соглашение с «Барселоной».
    • Контракт футболиста с «ПСЖ» истекает летом 2019 года.
    • В нынешнем сезоне хавбек провел 20 матчей, в которых забил два гола и сделал две результативные передачи.

    Источник: Paris United

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    27.01.2019 18:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 27 января 2019, 20:09

      Зобнин дешевле и ЗП млн так 2-3

      6
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    • ...
      Рейтинг: -125

      BARCLAYS_APL 27 января 2019, 20:08

      Таким темпом он скоро с Мамой на улице с коробкой будут сидеть

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 27 января 2019, 19:13

      У мамы там другие аппетиты: 10 лямов по контракту и столько за подписной бонус. Это сейчас, а потом может и накинуть...

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