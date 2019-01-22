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    Рабьо из-за перевода в дубль пожаловался на «ПСЖ» в официальные органы

    Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо недоволен, что клуб отстранил его от первого состава. Игрок обратился с жалобой в официальные органы французского футбола.

    Хавбек обратился в LFP, а также в профсоюз футболистов, который следит за соблюдением прав игроков. Ранее сообщалось, что Рабьо готов судиться с парижанами.

    • Рабьо – воспитанник «ПСЖ».
    • В текущем сезоне он провел за парижскую команду 20 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
    • Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Барселоны» и «Челси».

    Источник: Твиттер GFFN

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    22.01.2019 08:15
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