Рабьо из-за перевода в дубль пожаловался на «ПСЖ» в официальные органы

Полузащитник «ПСЖ» Адриан Рабьо недоволен, что клуб отстранил его от первого состава. Игрок обратился с жалобой в официальные органы французского футбола.
Хавбек обратился в LFP, а также в профсоюз футболистов, который следит за соблюдением прав игроков. Ранее сообщалось, что Рабьо готов судиться с парижанами.
- Рабьо – воспитанник «ПСЖ».
- В текущем сезоне он провел за парижскую команду 20 матчей, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами.
- Ранее сообщалось об интересе к хавбеку со стороны «Барселоны» и «Челси».