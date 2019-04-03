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    The Telegraph: летом «МЮ» может купить пятерых игроков

    «Манчестер Юнайтед» может существенно обновить состав в летнее трансферное окно.

    Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер хочет приобрести правого и центрального защитника и нападающего, способного сыграть на любой позиции в атаке.

    В случае ухода из клуба полузащитников Хуана Маты и Андера Эрреры [контракты обоих футболистов истекут в июле] норвежский специалист намерен укрепить центр поля.

    В список интересов манкунианцев входят хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака. Также «МЮ» планирует привлечь для работы с главной командой несколько игроков клубной академии.

    Сульшер хочет строить «Манчестер Юнайтед» вокруг британского костяка.

    Ранее сообщалось, что летом «МЮ» могут покинуть шесть футболистов.

    Источник: The Telegraph

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