The Telegraph: летом «МЮ» может купить пятерых игроков

«Манчестер Юнайтед» может существенно обновить состав в летнее трансферное окно.

Главный тренер «МЮ» Уле-Гуннар Сульшер хочет приобрести правого и центрального защитника и нападающего, способного сыграть на любой позиции в атаке.

В случае ухода из клуба полузащитников Хуана Маты и Андера Эрреры [контракты обоих футболистов истекут в июле] норвежский специалист намерен укрепить центр поля.

В список интересов манкунианцев входят хавбек дортмундской «Боруссии» Джейдон Санчо и защитник «Кристал Пэлас» Аарон Ван-Биссака. Также «МЮ» планирует привлечь для работы с главной командой несколько игроков клубной академии.

Сульшер хочет строить «Манчестер Юнайтед» вокруг британского костяка.

Ранее сообщалось, что летом «МЮ» могут покинуть шесть футболистов.