РПЛ. «Оренбург» в перенесенном матче обыграл «Крылья Советов»

В перенесенном матче 16-го тура чемпионата России «Оренбург» дома одержал победу над «Крыльями Советов» со счeтом 3:1.

В составе хозяев поля забивали Алексей Сутормин, Силвие Бегич и Михаил Сиваков. За самарцев отличился Рамиль Шейдаев.

После этой игры «Оренбург» догнал идущий на восьмом месте в турнирной таблице «Рубин», а «Крылья Советов» остались на 11-й позиции.

Россия. Премьер-лига. 16 тур

Оренбург (Оренбург) – Крылья Советов (Самара) – 3:1 (2:1)

Голы: 1:0 – Сутормин (с пенальти), 8; 1:1 – Шейдаев (с пенальти), 12; 2:1 – Бегич, 17; 3:1 – Сиваков, 54.

«Оренбург»: Фролов, Терехов, Бегич, Ойеволе (Сиваков, 46), Малых, Бреев, Мишкич, Попович (Афонин, 77), Козлов, Деспотович (Козлов, 85), Сутормин.

«Крылья Советов»: Рыжиков, Бурлак, Денисов, Зотов (Антон, 66), Шишкин, Тимофеев, Самедов, Канунников, Зиньковский, Самарджич, Шейдаев (Вучичевич, 82).

Предупреждения: Ойеволе, 11; Зотов, 19; Бурлак, 53; Попович, 70; Антон, 73; Мишкич, 90.

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