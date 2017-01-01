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    Роша может перейти в «Сантос». Трансферное окно в Бразилии закроется в среду

    «Сантос» интересуется нападающим «Спартака» Педро Рошей, сообщает Gazeta Esportiva.

    Клуб из Сан-Паулу может заменить Рошей форварда Годриго Гоэсу, который летом станет футболистом «Реала». Трансферное окно в Бразилии действует до вечера среды.

    Ранее 24-летний Роша в интервью Yahoo Esportes сказал, что недоволен своим положением в «Спартаке» и готов сменить команду.

    По словам его агента, информация о будущем футболиста появится в ближайшее время.

    • «Спартак» подписал Рошу в августе 2017 года у «Гремио» за 12 миллионов евро.
    • В дебютном сезоне забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 14 играх всех турниров.
    • В текущем выходил на поле в 5 матчах и не отметился результативными действиями.
    • Контракт с красно-белыми рассчитан до июня-2021. Цена по Transfermarkt – 2,5 миллиона евро.

    Источник: Gazeta Esportiva

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