Роша может перейти в «Сантос». Трансферное окно в Бразилии закроется в среду

«Сантос» интересуется нападающим «Спартака» Педро Рошей, сообщает Gazeta Esportiva.
Клуб из Сан-Паулу может заменить Рошей форварда Годриго Гоэсу, который летом станет футболистом «Реала». Трансферное окно в Бразилии действует до вечера среды.
Ранее 24-летний Роша в интервью Yahoo Esportes сказал, что недоволен своим положением в «Спартаке» и готов сменить команду.
По словам его агента, информация о будущем футболиста появится в ближайшее время.
- «Спартак» подписал Рошу в августе 2017 года у «Гремио» за 12 миллионов евро.
- В дебютном сезоне забил 1 гол и отдал 2 ассиста в 14 играх всех турниров.
- В текущем выходил на поле в 5 матчах и не отметился результативными действиями.
- Контракт с красно-белыми рассчитан до июня-2021. Цена по Transfermarkt – 2,5 миллиона евро.