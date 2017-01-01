Роша может перейти в «Сантос». Трансферное окно в Бразилии закроется в среду

«Сантос» интересуется нападающим «Спартака» Педро Рошей, сообщает Gazeta Esportiva.

Клуб из Сан-Паулу может заменить Рошей форварда Годриго Гоэсу, который летом станет футболистом «Реала». Трансферное окно в Бразилии действует до вечера среды.

Ранее 24-летний Роша в интервью Yahoo Esportes сказал, что недоволен своим положением в «Спартаке» и готов сменить команду.

По словам его агента, информация о будущем футболиста появится в ближайшее время.