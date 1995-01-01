Примера. «Барселона» вырвала ничью у «Вильярреала», проигрывая до 90-й минуты в два мяча

Встреча 30-го тура чемпионата Испании «Вильярреал» – «Барселона» закончилась со счетом 4:4.

За каталонцев забили полузащитник Филиппе Коутиньо, нападающие Малком, Лионель Месси и Луис Суарес.

В составе гостей голы на счету форвардов Самэуля Чуквуэзе, Висенте Иборры и Карлоса Бакки, хавбека Карла Токо Экамби.

Команда Эрнесто Вальверде набрала 70 очков, продолжив лидерство в турнирной таблице и оторвавшись от «Атлетико» на семь баллов. «Вильярреал» – 17-й с 29-ю баллами.

Испания. Примера. 30-й тур.

Вильярреал – Барселона – 4:4 (1:2)

Голы: 0:1 – Коутиньо, 12; 0:2 – Малком, 16; 1:2 – Чуквуэзе, 23; 2:2 – Экамби, 50; 3:2 – Иборра, 62; 4:2 – Бакка, 80; 4:3 – Месси, 90+1; 4:4 – Суарес, 90+4.

Удаления: Гонсалес, 86 – нет.

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