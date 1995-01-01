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    Примера. «Барселона» вырвала ничью у «Вильярреала», проигрывая до 90-й минуты в два мяча

    Встреча 30-го тура чемпионата Испании «Вильярреал»«Барселона» закончилась со счетом 4:4.

    За каталонцев забили полузащитник Филиппе Коутиньо, нападающие Малком, Лионель Месси и Луис Суарес.

    В составе гостей голы на счету форвардов Самэуля Чуквуэзе, Висенте Иборры и Карлоса Бакки, хавбека Карла Токо Экамби.

    Команда Эрнесто Вальверде набрала 70 очков, продолжив лидерство в турнирной таблице и оторвавшись от «Атлетико» на семь баллов. «Вильярреал» – 17-й с 29-ю баллами.

    Испания. Примера. 30-й тур.

    Вильярреал – Барселона – 4:4 (1:2)

    Голы: 0:1 – Коутиньо, 12; 0:2 – Малком, 16; 1:2 – Чуквуэзе, 23; 2:2 – Экамби, 50; 3:2 – Иборра, 62; 4:2 – Бакка, 80; 4:3 – Месси, 90+1; 4:4 – Суарес, 90+4.

    Удаления: Гонсалес, 86 – нет.

    Календарь Примеры

    Турнирная таблица Примеры

    Источник: Бомбардир

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +2370

      dinar7777dinar 11 минут назад

      Вот это матч . Желтая субмарина мощь . Молодцы . Тот идиот осел который получил красную . Месси и суарес великолепные голы . Месси забивает штрафные регулярно .

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      Рейтинг: +634

      SarJr 18 минут назад

      начал смотреть с 20 минуты уже когда было 2:0. после 2:4 плюнул и ушел. идеально посмотрел голы и игру барсы)

      0
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      Рейтинг: +24

      Вальдемар IV 24 минуты назад

      и те и те вели в 2 мяча поэтому ничейка справедлива, хотя для интриги нужно было чтобы барса всрала

      1
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      Рейтинг: +7440

      DeStar 24 минуты назад

      Жаль, что вилька не выиграла
      Барсе уже как-то пох ,в плане очков.
      А вилька играла просто великолепно. (P.S я только второй тайм смотрел= ))

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