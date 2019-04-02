АПЛ. «МЮ» проиграл в Вулверхэмптоне из-за автогола Смоллинга, «Уотфорд» разгромил «Фулхэм»

Встреча 33-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон» – «Манчестер Юнайтед» закончилась со счетом 2:1.

Голы на счету полузащитника Скотта Мактоминея, нападающего Диого Хоты и защитника Криса Смоллинга (в свои ворота).

С 57-й минуты гости играли без защитника Эшли Янга, получившего две желтые карточки. Поражение стало для «Юнайтед» вторым в чемпионате при Уле-Гуннаре Сульшере.

Манкунианцы с 61 очком остались на пятой позиции, «Вулверхэмптон» набрал 47 и остался на седьмой строчке.

«Уотфорд» в параллельной встрече обыграл «Фулхэм» – 4:1.

Англия. Премьер-лига. 33-й тур

Вулверхэмптон» – Манчестер Юнайтед – 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 – Мактоминей, 12; 1:1 – Хота, 25; 2:1 – Смоллинг (в свои ворота), 77.

Удаления: нет – Янг, 57.

Уотфорд – Фулхэм – 4:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Дюкур, 23; 1:1 – Бабел, 33; 2:1 – Хьюз, 63; 3:1 – Дини, 69; 4:1 – Кико, 75.

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