Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    Тест: как хорошо вы понимаете Александра Бубнова
    2 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    3 Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю дерби ЦСКА – «Спартак»?

    АПЛ. «МЮ» проиграл в Вулверхэмптоне из-за автогола Смоллинга, «Уотфорд» разгромил «Фулхэм»

    Встреча 33-го тура чемпионата Англии «Вулверхэмптон»«Манчестер Юнайтед» закончилась со счетом 2:1.

    Голы на счету полузащитника Скотта Мактоминея, нападающего Диого Хоты и защитника Криса Смоллинга (в свои ворота).

    С 57-й минуты гости играли без защитника Эшли Янга, получившего две желтые карточки. Поражение стало для «Юнайтед» вторым в чемпионате при Уле-Гуннаре Сульшере.

    Манкунианцы с 61 очком остались на пятой позиции, «Вулверхэмптон» набрал 47 и остался на седьмой строчке.

    «Уотфорд» в параллельной встрече обыграл «Фулхэм» – 4:1.

    Англия. Премьер-лига. 33-й тур

    Вулверхэмптон» – Манчестер Юнайтед – 2:1 (1:1)

    Голы: 0:1 – Мактоминей, 12; 1:1 – Хота, 25; 2:1 – Смоллинг (в свои ворота), 77.

    Удаления: нет – Янг, 57.

    Уотфорд – Фулхэм – 4:1 (1:1)

    Голы: 1:0 – Дюкур, 23; 1:1 – Бабел, 33; 2:1 – Хьюз, 63; 3:1 – Дини, 69; 4:1 – Кико, 75.

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    02.04.2019 23:37
    Комментарии4
    ...
    • ...
      Рейтинг: +4047

      prezent2017 24 минуты назад

      Поздравляю волчар со славной победой!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +573

      MU-fanatic 58 минут назад

      что-то пошло не так,но тем не менее позорненько!!!Смол с возвращением)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1290

      ivan-football-fan 58 минут назад

      ...ВОТ И НЕТУ ВЕЛИКАНА...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1036

      Павел Буре 58 минут назад

      Уберите вы этого фреда с состава, он с арсеналом пеналь привез, тут привез и перестал открываться так что игра МЮ совсем в 1 тайме разладилась, страшно подумать что с ними сделает барселона.

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru