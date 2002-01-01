Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    Рейтинг: выбери самого мерзкого футболиста
    2 Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    Тест: вы бы смогли тренировать сборную России?
    3 Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?
    Тест: кто вы из футболистов РФПЛ?

    Хацкевич: «Уровень УПЛ сейчас средненький. Война, экономика лежит – все это сильно влияет на развитие спорта»

    Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил нынешний уровень чемпионата Украины как «средненький».

    По словам специалиста, война в стране затормозила развитие футбола и спорта в целом.

    «Понятно, что уровень чемпионата на данный момент можно назвать средненьким, даже не средним. Хотя в первую шестерку вышли неплохие команды и каждый матч будет проходить на максимальных усилиях.

    Морозюк [защитник «Динамо» Николай Морозюк, выступающий на правах аренды в турецком «Ризеспоре»] сказал, что не хочет возвращаться в чемпионат Украины, так как в нем неинтересно играть? У Николая есть с чем сравнить. Наверное, чемпионат Турции на сегодня более конкурентоспособен, чем наш. Там футбол как религия, поэтому хорошая наполняемость стадионов. У него есть своя позиция, которую я уважаю. Поиграв в хорошем чемпионате, не хочется возвращаться на уровень ниже. Это его мнение.

    А как нам вернуться на прежний уровень? Мы видим, что происходит. Война, экономика лежит – все это сильно влияет на развитие не только футбола, но и спорта в целом. От этих проблем футбол не становится сильнее. Когда встречаемся с командами европейского топ-уровня, то интенсивность игры совершенно другая.

    Раньше у нас было много сильных команд, кроме «Динамо» и «Шахтера»: это «Днепр», «Металлист», та же «Заря». Поэтому было много напряженных поединков, было рубилово, на стадион приходило много зрителей. В каждой команде играли высококвалифицированные легионеры из разных стран, не только Европы, но и Латинской Америки. Также играло по три-четыре игрока уровня национальных сборных своих стран. Затем произошли те события, которые мы имеем. Может в ближайшее время все поменяется к лучшему, экономика, уровень жизни людей, тогда и поднимется футбол», – сказал Хацкевич.

    • Белорусский тренер возглавил бело-голубых в июне 2017 года.
    • В прошлом сезоне динамовцы выиграли серебряные медали УПЛ.
    • В текущей кампании киевляне после 22-х туров занимают второе место в турнирной таблице, отставая от «Шахтера» на семь очков.

    Источник: UA футбол

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 15:59
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +3871

      84aivengo 1 час назад

      скажите спасибо продажному руководству страны..

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru