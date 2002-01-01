Хацкевич: «Уровень УПЛ сейчас средненький. Война, экономика лежит – все это сильно влияет на развитие спорта»

Главный тренер киевского «Динамо» Александр Хацкевич оценил нынешний уровень чемпионата Украины как «средненький».

По словам специалиста, война в стране затормозила развитие футбола и спорта в целом.

«Понятно, что уровень чемпионата на данный момент можно назвать средненьким, даже не средним. Хотя в первую шестерку вышли неплохие команды и каждый матч будет проходить на максимальных усилиях.

Морозюк [защитник «Динамо» Николай Морозюк, выступающий на правах аренды в турецком «Ризеспоре»] сказал, что не хочет возвращаться в чемпионат Украины, так как в нем неинтересно играть? У Николая есть с чем сравнить. Наверное, чемпионат Турции на сегодня более конкурентоспособен, чем наш. Там футбол как религия, поэтому хорошая наполняемость стадионов. У него есть своя позиция, которую я уважаю. Поиграв в хорошем чемпионате, не хочется возвращаться на уровень ниже. Это его мнение.

А как нам вернуться на прежний уровень? Мы видим, что происходит. Война, экономика лежит – все это сильно влияет на развитие не только футбола, но и спорта в целом. От этих проблем футбол не становится сильнее. Когда встречаемся с командами европейского топ-уровня, то интенсивность игры совершенно другая.

Раньше у нас было много сильных команд, кроме «Динамо» и «Шахтера»: это «Днепр», «Металлист», та же «Заря». Поэтому было много напряженных поединков, было рубилово, на стадион приходило много зрителей. В каждой команде играли высококвалифицированные легионеры из разных стран, не только Европы, но и Латинской Америки. Также играло по три-четыре игрока уровня национальных сборных своих стран. Затем произошли те события, которые мы имеем. Может в ближайшее время все поменяется к лучшему, экономика, уровень жизни людей, тогда и поднимется футбол», – сказал Хацкевич.