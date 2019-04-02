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    Зидан: «Я не хочу представлять себе «Реал» без Варана»

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не хочет отпускать из клуба защитника Рафаэля Варана.

    Ранее сообщалось, что француз сказал руководству мадридцев о желании покинуть команду в конце сезона.

    По информации СМИ, на замену Варану «Реал» рассматривает Калиду Кулибали («Наполи») и Хосе-Марию Хименеса («Атлетико»).

    «Я не хочу представлять себе «Реал» без Варана. Он п-прежнему молод, он находится здесь на протяжении долгого времени, он все делает правильно. Можно сказать, что есть много вещей, которые его раздражают, но это часть жизни футболистов.

    Я отлично его вижу, он мне ничего не говорил. Важно то, что он говорит мне, что находится в лучшем клубе в мире. Он понимает, что выиграл много трофеев. Мое желание – сохранить его в команде», – сказал Зидан.

    • Варан перешел в «Реал» из «Ланса» в 2011 году за 10 миллионов евро.
    • В этом сезоне 25-летний футболист провез за мадридцев 35 матчей и забил два гола.
    • Контракт защитника с «Реалом» рассчитан до лета 2022 года.

    Источник: Marca

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