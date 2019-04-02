Зидан: «Я не хочу представлять себе «Реал» без Варана»

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан заявил, что не хочет отпускать из клуба защитника Рафаэля Варана.

Ранее сообщалось, что француз сказал руководству мадридцев о желании покинуть команду в конце сезона.

По информации СМИ, на замену Варану «Реал» рассматривает Калиду Кулибали («Наполи») и Хосе-Марию Хименеса («Атлетико»).

«Я не хочу представлять себе «Реал» без Варана. Он п-прежнему молод, он находится здесь на протяжении долгого времени, он все делает правильно. Можно сказать, что есть много вещей, которые его раздражают, но это часть жизни футболистов.

Я отлично его вижу, он мне ничего не говорил. Важно то, что он говорит мне, что находится в лучшем клубе в мире. Он понимает, что выиграл много трофеев. Мое желание – сохранить его в команде», – сказал Зидан.