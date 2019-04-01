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    Зидан хочет купить Кулибали на случай ухода Варана. Пересу нужен Хименес

    «Реал» начал поиски футболиста на замену защитнику Рафаэлю Варану, который летом может покинуть клуб.

    По информации As, главный тренер Зинедин Зидан хочет заменить француза Калиду Кулибали из «Наполи». Президент королевского клуба считает лучшим вариантом защитника «Атлетико» Хосе-Марию Хименеса.

    Сумма отступных в контракте 24-летнего футболиста мадридского клуба – 120 миллионов евро. Отступные за Кулибали составляют 150 миллионов, но начнут действовать только с 2020 года.

    Ранее главный тренер «Наполи» Карло Анчелотти сказал, что лидеры команды, включая 27-летнего Кулибали, не уйдут летом.

    • У сенегальца 2 ассиста в 38 играх сезона.
    • Хименес забил 2 гола в 26 матчах .

    Источник: As

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