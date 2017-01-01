The Guardian: Пикфорд конфликтовал с болельщиками из-за оскорблений в адрес своей невесты

«Бомбардир» со ссылкой на The Guardian писал о расследовании «Эвертона» о потасовке в Сандерленде с участием Джордана Пикфорда.

Сообщалось, что в ночь с 31-го марта на 1-е апреля вратарь сборной Англии конфликтовал с неизвестными.

The Guardian уточнило, что ситуация началась из-за оскорблений неизвестного лица в адрес невесты Пикфорда. Видео с места событий доступно на сайте таблоида The Sun.