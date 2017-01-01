The Guardian: Пикфорд конфликтовал с болельщиками из-за оскорблений в адрес своей невесты

«Бомбардир» со ссылкой на The Guardian писал о расследовании «Эвертона» о потасовке в Сандерленде с участием Джордана Пикфорда.
Сообщалось, что в ночь с 31-го марта на 1-е апреля вратарь сборной Англии конфликтовал с неизвестными.
The Guardian уточнило, что ситуация началась из-за оскорблений неизвестного лица в адрес невесты Пикфорда. Видео с места событий доступно на сайте таблоида The Sun.
- Пикфорд – самый дорогой британский вратарь в истории. Сумма его трансфера из «Сандерленда» в ливерпульский клуб в июле 2017 года составила 28,5 миллионов евро.
- ЧМ-2018 стал первым международным турниров в его карьере. В четвертьфинале против сборной Колумбии он отбил пенальти в серии, которая стала первой победной для англичан в истории чемпионатов мира.