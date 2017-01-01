The Guardian: «Эвертон» начал расследование по делу о потасовке с участием Пикфорда

" Игрок перешёл в ливерпульский клуб в июле 2017года из " Сандерленда" за 28,5 млн. евро, став самым молодым британским вратарём в истории." Опечатка в тексте не молодым, а дорогим британским вратарём в истории по трансферу на тот момент и третьим в мире после Буффона и Эдерсона.
Пресс-служба «Эвертона» от имени обратилась к болельщикам на официальном сайте.
«Клуб в курсе ситуации с участием одного из наших игроков и пытается в ней разобраться», – говорится в сообщении.
Издание The Guardian связало пост с информацией о потасовке с участием вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда. 25-летний футболист «ирисок», предположительно, конфликтовал с болельщиками в Сандерленде в ночь с 31-го марта на 1 апреля.
- Игрок перешел в ливерпульский клуб в июле 2017 года из «Сандерленда» за 28,5 миллионов евро, став самым дорогим британским вратарем в истории.
- В составе сборной Пикфорд занял четвертое место на ЧМ-2018 в России. В четвертьфинале против команды Колумбии отбил пенальти. Победа в серии стала для англичан первой в истории чемпионатов мира.