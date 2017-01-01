The Guardian: «Эвертон» начал расследование по делу о потасовке с участием Пикфорда

Пресс-служба «Эвертона» от имени обратилась к болельщикам на официальном сайте.

«Клуб в курсе ситуации с участием одного из наших игроков и пытается в ней разобраться», – говорится в сообщении.

Издание The Guardian связало пост с информацией о потасовке с участием вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда. 25-летний футболист «ирисок», предположительно, конфликтовал с болельщиками в Сандерленде в ночь с 31-го марта на 1 апреля.