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    The Guardian: «Эвертон» начал расследование по делу о потасовке с участием Пикфорда

    Пресс-служба «Эвертона» от имени обратилась к болельщикам на официальном сайте.

    «Клуб в курсе ситуации с участием одного из наших игроков и пытается в ней разобраться», – говорится в сообщении.

    Издание The Guardian связало пост с информацией о потасовке с участием вратаря сборной Англии Джордана Пикфорда. 25-летний футболист «ирисок», предположительно, конфликтовал с болельщиками в Сандерленде в ночь с 31-го марта на 1 апреля.

    • Игрок перешел в ливерпульский клуб в июле 2017 года из «Сандерленда» за 28,5 миллионов евро, став самым дорогим британским вратарем в истории.
    • В составе сборной Пикфорд занял четвертое место на ЧМ-2018 в России. В четвертьфинале против команды Колумбии отбил пенальти. Победа в серии стала для англичан первой в истории чемпионатов мира.

    Источник: The Guardian

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +65526

      Рубик Докоян 1 час назад

      " Игрок перешёл в ливерпульский клуб в июле 2017года из " Сандерленда" за 28,5 млн. евро, став самым молодым британским вратарём в истории." Опечатка в тексте не молодым, а дорогим британским вратарём в истории по трансферу на тот момент и третьим в мире после Буффона и Эдерсона.

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      Рейтинг: +7

      four_margaritas > Рубик Докоян 41 минуту назад

      Разумеется! Исправили, спасибо :)

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      Рейтинг: +65526

      Рубик Докоян > four_margaritas 39 минут назад

      И вам спасибо, что реагируете на замечания по тексту.

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