Адиев: «Еще неделю назад сказал руководству «Анжи», что хочу уйти»

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ситуацию с интервью после матча с «Краснодаром» (0:5, 21-й тур РПЛ), в котором подал в отставку.

«Любое поражение влияет на психологию команды. 0:5 – болезненное поражение, но оно не было основополагающим.

Еще неделю назад я сказал спортивному директору и помощнику, что хочу уйти. Они сказали, что в любом случае нужно доработать. Я знал, что будут тяжелые игры, и не могу это все контролировать.

Но руководители хотели, чтобы я остался. У меня состоялся вчера разговор с президентом, он привел свои доводы и убедил, чтобы я остался до конца года и продолжал работать.

Так и получается, что мне придется дорабатывать. Есть и ребята, которые остались за меня, да и меня не красит уйти в такой тяжелый момент», – сказал Адиев.