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    Адиев: «Еще неделю назад сказал руководству «Анжи», что хочу уйти»

    Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев прокомментировал ситуацию с интервью после матча с «Краснодаром» (0:5, 21-й тур РПЛ), в котором подал в отставку.

    «Любое поражение влияет на психологию команды. 0:5 – болезненное поражение, но оно не было основополагающим.

    Еще неделю назад я сказал спортивному директору и помощнику, что хочу уйти. Они сказали, что в любом случае нужно доработать. Я знал, что будут тяжелые игры, и не могу это все контролировать.

    Но руководители хотели, чтобы я остался. У меня состоялся вчера разговор с президентом, он привел свои доводы и убедил, чтобы я остался до конца года и продолжал работать.

    Так и получается, что мне придется дорабатывать. Есть и ребята, которые остались за меня, да и меня не красит уйти в такой тяжелый момент», – сказал Адиев.

    • Президент «Анжи» Осман Кадиев сказал, что у него нет претензий к Адиеву по поражению.
    • «Адиев остается работать в «Анжи». Мы с ним поговорили, и он до конца сезона будет тренировать клуб», – прокомментировал президент информацию о возможной отставке главного тренера.
    • Полузащитник махачкалинцев Роланд Гиголаев сказал, что команда выходит на поле только из-за Кадиева, и что не доверяет президенту.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    01.04.2019 22:59
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