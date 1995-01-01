Агент: «Краснодар» отказался платить за Жиго нужную сумму, и тогда я связался со «Спартаком»

Футбольный агент Алексей Тильман рассказал подробности перехода в «Спартак» центрального защитника Самуэля Жиго.

Француз перебрался в московский клуб из «Гента» летом прошлого года за 8 миллионов евро. На футболиста также претендовал «Краснодар».

– Вы сказали, что не даете интервью, но настояли на встрече именно из-за сделки по Жиго.

– В этой ситуации мне не нравится, как эту ситуацию преподносят людям. Как было с Жиго: 7 мая 2018-го я первый раз написал Хашигу [Владимир Хашиг, генеральный директор «Краснодара»] в вотсапе, что у нас есть возможность [трансфера]. Мой партнер Кен подписал контракт с Жиго и его агентом, и мы могли начать переговоры. Там было два названия – «Краснодар» и «Спартак».

– Почему тогда вы взяли авторизацию не только на «быков»?

– Я знал, что «Спартак» искал центрального защитника, и честно сказал Хашигу: к Жиго есть интерес из Москвы, но я не нарушу договоренности, если «Краснодар» сам не выйдет из сделки. Другие команды не могли оплатить ни трансфер, ни условия футболиста. Для ЦСКА это неактуально, в «Зените» своя политика. У «Динамо» таких денег нет. Больше никого нет.

Хашигу многие говорили, что Жиго можно забрать за 3-4 миллиона, но это была неправда. 20 мая мы встретились в Брюсселе. Из Марселя прилетел французский агент Жиго Мохаммед. Мы сели вчетвером – я, Кен, Мохаммед и Владимир. Проговорили все условия контракта игрока, они всех устроили. Оставался вопрос по агентским и трансферу. «Краснодар» менял цифры комиссии несколько раз, утром было одно, вечером – другое. И так три дня.

23 мая мы встретились в последний раз, и Хашиг сказал: «Вот моя крайняя цифра, больше платить не будем». Мы с Кеном сказали, что это неприемлемо. Выдвинули свои условия, но Хашиг сказал, что переговорил с Сергеем [Галицким]: такие деньги мы платить не будем. Здесь мы официально расстались, я еще переспросил его, точно ли все. Владимир ответил: «Да, не обижайтесь на меня, но я пойду в клуб и напрямую к агенту. Переплачу, но вы останетесь без копейки».

Тимур Гурцкая [агент] мне весь телефон оборвал: «Леха, скажи, кого ты там ведешь?» Я ответил: «Да, я в Бельгии не один, но не могу сказать, я обещал». И ни в одной газете не было ни одного слуха по Жиго.

– В «Краснодаре» заявляли, что вели Жиго год.

– Мне тоже так говорили. Я спросил, Хашиг ответил: «Для нас зимой узнавали и сказали, что [трансфер Жиго] стоит 12 миллионов». Да, а еще сказали, что футболист вообще не хочет в Россию. А сейчас 8+2, и игрок едет в РПЛ. Ты считаешь, что это не мы сделали?

– Потом вы позвонили в «Спартак»?

– Я позвонил Тимуру Гурцкая и сказал, что мы с «Краснодаром» не договорились. Тима говорит: «Скинь мне цифры, которые ты согласовал с «Краснодаром». Чтобы не спекулировали на том, что мы вытащили что-то из зарплаты Жиго. Гурцкая ответил: «Лех, если эти цифры в силе, то в течение 24 часов, я думаю, решим».

– После этого «Краснодар» не менял решение, не связывался с вами?

– Когда мы с Хашигом расстались, он позвонил Мохаммеду. Тот ему: «У меня контракт с Кеном и Алексом, договаривайся с ними». Хашиг отправил бумагу в «Гент» на 6 миллионов, те отвечают: «Спасибо за интерес, но это абсолютно не те деньги, которые мы ищем».

25 мая мне написал мой партнер: «Скажи Хашигу, чтобы оставил в покое агента Жиго, потому что у них нет прав на ведение переговоров в России». Я сразу Владимиру: «От лица Кена ван Дайка и Мохаммеда Бенчинафи сообщаю, что ваше предложение неприемлемо. Нет смысла это обсуждать». Предложил им другого центрального защитника Мексера из «Ренна» – ответа не было, им неинтересно.

Я в конце спросил у генменеджера «Гента» Мишеля Лавуажи, какая зимой была цена на Жиго. Он ответил, что его вообще не продавали зимой. С кем тогда разговаривали Хашиг или его люди? И где-то 20 дней назад я узнаю от друзей, что Хашиг считает меня персоной нон грата и никогда вести со мной никаких дел не будет.

– Тогда почему «Краснодар» сказал, что «Спартак» вмешался в сделку?

– Хашиг постоянно находит, кто виноват: то я, то «Спартак», то еще кто-то. Хашиг на нервах позвонил в «Спартак»: «Вы же знаете, что мы занимаемся футболистом. Зачем вы влезаете в сделку?» Галицкому нужно по-новому взглянуть на работу Хашига и что он, возможно, часто действует непрофессионально.

– И «Спартак» сразу подписал Жиго?

– 25 мая я получил мандат от Сергея Родионова [генерального директора «Спартака»]. 26-го еще «Краснодар» раскачивал лодку, прислал еще одно предложение в «Гент», но уже сам игрок хотел в Москву. Кен набрал Ханни, и Софьян позвонил Самуэлю: «Я в «Спартаке», никаких проблем нет, чтобы ты не боялся». Через полторы недели Жиго прилетел в Италию на медосмотр, и когда доктор сказал, что все окей, мы сели обсуждать контракт. Он был уже оговорен, ничего с Брюсселя не изменили.

– Вы говорили про Тимура Гурцкая. Какая у него была роль в этом трансфере?

– Я через Тимура согласовал все детали со «Спартаком». У «Спартака» на переговорах с «Гентом» не было никого в Брюсселе, были я и Кен. Ни спортивный директор без портфеля Марко Трабукки, ни Юхан Гераскин [технический директор красно-белых] – никто не прилетел.