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    Лига 1. 27-й гол Мбаппе принес «ПСЖ» победу над «Тулузой»

    «ПСЖ» на выезде обыграл «Тулузу» со счетом 1:0 в матче 30-го тура чемпионата Франции.

    Гол на счету нападающего Килиана Мбаппе. С 27-ю голами в текущем розыгрыше Лиги 1 форвард продолжил лидерство в списке бомбардиров.

    Команда Томаса Тухеля набрала 80 очков и осталась на первом месте в турнирной таблице. Отрыв от «Лилля» – 20 очков. У «Тулузы» по-прежнему 32 очка и 14-е место.

    Ранее «Лилль» обыграл «Нант» – 3:2.

    Франция. Лига 1. 30-й тур

    Тулуза – ПСЖ – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Мбаппе, 76.

    Нант – Лилль – 2:3 (0:0)

    Голы: 1:0 – Эйссерик, 55 (с пенальти); 2:0 – Кулибали, 57; 2:1 – Леау, 62; 2:2 – Пепе, 68 (с пенальти); 2:3 – Бамба, 69.

    Календарь Лиги 1

    Турнирная таблица Лиги 1

    Источник: Бомбардир

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    31.03.2019 23:55
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