Игнатьев забил за «Краснодар» в первом матче за месяц

Нужно отдать должное , но и Шапи, и Игнатьев старались. Им сегодня дали по 93 минуты на поле. Пусть соперник был не самый сильный, но результат на лицо. Оба отличились оба забили. На глазах растёт молодёжь. Сафонов , уже сегодня один из лучших воротников. Шапи и Игнатьев о себе тоже заявляют не по детски. Ждём следующий тур с К.С. Посмотрим. сколько им дадут время в Субботу.
В конце второго периода на трибунах показали Ари. Мне показалось, что взгляд Ари был пустой и безжизненный. У него на глазах два главных конкурента на его место забивали и забивали.
«Краснодар» дома обыграл «Анжи» со счетом 5:0 в матче 21-го тура российской Премьер-лиги.
В составе хозяев впервые за месяц вышел нападающий Иван Игнатьев. 20-летний футболист забил гол на 67-й минуте встречи.
Это его четвертый матч в 13-м матче нынешнего розыгрыша чемпионата.
6-го марта «Спорт-Экспресс» сообщил об отказе Игнатьева продлить контракт с клубом на улучшенных условиях. 12-го числа он сказал, что по этому причине был переведен в дубль. 27-го марта клуб объявил о продлении договора с игроком.