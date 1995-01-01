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    Игнатьев забил за «Краснодар» в первом матче за месяц

    «Краснодар» дома обыграл «Анжи» со счетом 5:0 в матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

    В составе хозяев впервые за месяц вышел нападающий Иван Игнатьев. 20-летний футболист забил гол на 67-й минуте встречи.

    Это его четвертый матч в 13-м матче нынешнего розыгрыша чемпионата.

    6-го марта «Спорт-Экспресс» сообщил об отказе Игнатьева продлить контракт с клубом на улучшенных условиях. 12-го числа он сказал, что по этому причине был переведен в дубль. 27-го марта клуб объявил о продлении договора с игроком.

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 21:18
    Комментарии2
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      Рейтинг: +212

      Ковастер 11 минут назад

      Нужно отдать должное , но и Шапи, и Игнатьев старались. Им сегодня дали по 93 минуты на поле. Пусть соперник был не самый сильный, но результат на лицо. Оба отличились оба забили. На глазах растёт молодёжь. Сафонов , уже сегодня один из лучших воротников. Шапи и Игнатьев о себе тоже заявляют не по детски. Ждём следующий тур с К.С. Посмотрим. сколько им дадут время в Субботу.
      В конце второго периода на трибунах показали Ари. Мне показалось, что взгляд Ари был пустой и безжизненный. У него на глазах два главных конкурента на его место забивали и забивали.

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      Рейтинг: +13777

      VVM1964 55 минут назад

      Простимулировали ))) , ну а как без помощи проктологов )))))))

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