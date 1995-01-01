Игнатьев забил за «Краснодар» в первом матче за месяц

«Краснодар» дома обыграл «Анжи» со счетом 5:0 в матче 21-го тура российской Премьер-лиги.

В составе хозяев впервые за месяц вышел нападающий Иван Игнатьев. 20-летний футболист забил гол на 67-й минуте встречи.

Это его четвертый матч в 13-м матче нынешнего розыгрыша чемпионата.

6-го марта «Спорт-Экспресс» сообщил об отказе Игнатьева продлить контракт с клубом на улучшенных условиях. 12-го числа он сказал, что по этому причине был переведен в дубль. 27-го марта клуб объявил о продлении договора с игроком.