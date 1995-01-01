АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и вышел на 1-е место

Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» – «Тоттенхэм» закончилась со счетом 2:1.

За красных забил нападающий Роберто Фирмино. В составе гостей счет сравнял хавбек Лукас Моура. На 90-й минуте защитник «шпор» Тоби Алдервейрелд отправил мяч в собственные ворота.

Команда Юргена Клоппа набрала 79 очков и возглавила чемпионскую гонку. У «Манчестер Сити» 77 баллов и игра в запасе. Игроки Маурисио Покеттино с 61-м баллом остались на третьей позиции.

Англия. Премьер-лига. 32-й тур

Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Фирмино, 16; 1:1 – Моура, 70; 1:2 – Алдервейрелд, 90 (в свои ворота).

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