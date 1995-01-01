Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Телеграм-канал
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: сколько лет футболисту?
    Тест: сколько лет футболисту?
    2 Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    Тест: как хорошо вы знаете легендарного Льва Яшина?
    3 Тест: какой клуб появился раньше?
    Тест: какой клуб появился раньше?

    АПЛ. «Ливерпуль» обыграл «Тоттенхэм» и вышел на 1-е место

    Встреча 32-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль»«Тоттенхэм» закончилась со счетом 2:1.

    За красных забил нападающий Роберто Фирмино. В составе гостей счет сравнял хавбек Лукас Моура. На 90-й минуте защитник «шпор» Тоби Алдервейрелд отправил мяч в собственные ворота.

    Команда Юргена Клоппа набрала 79 очков и возглавила чемпионскую гонку. У «Манчестер Сити» 77 баллов и игра в запасе. Игроки Маурисио Покеттино с 61-м баллом остались на третьей позиции.

    Англия. Премьер-лига. 32-й тур

    Ливерпуль – Тоттенхэм – 2:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Фирмино, 16; 1:1 – Моура, 70; 1:2 – Алдервейрелд, 90 (в свои ворота).

    Календарь АПЛ

    Турнирная таблица АПЛ

    Источник: Бомбардир

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 20:24
    Комментарии9
    ...
    • ...
      Рейтинг: +43

      roshka_1981 1 час назад

      Ливерпулю респект большой !!! До конца бились и дожали Тоттенхэм !!!
      Думаю наконец в этом году станут наконец чемпионами спустя почти 30 лет !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62481

      zigbert 1 час назад

      Не сдается Ливерпуль. Молодцы!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +311

      andruhs 1 час назад

      Жесть.
      Захотелось побывать на Энфилде ради такого.
      Сегодня все мужики в Ливерпуле будут добрые, а их жёны довольными )))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +12459

      DVOK68 1 час назад

      Ливерпуль то понятно.По игре и по месту лидеры,наряду с МС.
      А Тоттенхэму теперь вообще плохо придётся,рискует скатиться не только с лигочемпионского места,но и вообще в еврокубки не попасть на следующий сезон.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -212

      SuperPAV9 1 час назад

      Просто повезло игра была равная

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62

      ЛивеерпулЬ 2 часа назад

      хух

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +159

      Nikita Suarez 2 часа назад

      YNWA

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8

      Shahob 2 часа назад

      Liverpool ты просто космос!!!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      sergey610 2 часа назад

      УРА!!!

      1
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru