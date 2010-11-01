Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    2 Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    Тест: как хорошо вы знаете историю матчей «Спартака» с «Зенитом»?
    3 Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?
    Тест: помните ли вы, где в Европе играли наши футболисты?

    9 ассистов Робертсона в сезоне – 3-й показатель в истории АПЛ среди защитников

    «Ливерпуль» принимает «Тоттенхэм» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги (1:0, перерыв).

    На 16-й минуте счет открыл нападающий Роберто Фирмино с передачи защитника Энди Робертсона.

    Количество голевых пасов 25-летнего шотландца в текущем сезоне составило девять.

    За 17 лет существования АПЛ больше по ходу одного сезона было только у двух игроков обороны – Энди Хинчлиффа («Эвертон», 1994/95) и Лейтона Бэйнса («Эвертон», 2010/11). У футболистов «ирисок» было по 10 ассистов.

    • Робертсон перешел в команду Юргена Клоппа в июле 2017 года из «Халла» за 9 миллионов евро.
    • В 37 матчах всех турниров клубного сезона отдал 11 ассистов – еще 2 в Лиге чемпионов.
    • Следить за событиями встречи на «Энфилде» можно по ссылке.

    Источник: OptaJoe

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:37
    Комментарии1
    ...
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru