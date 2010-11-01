9 ассистов Робертсона в сезоне – 3-й показатель в истории АПЛ среди защитников

у него еще есть запас чтоб побить рекорд
«Ливерпуль» принимает «Тоттенхэм» в матче 32-го тура английской Премьер-лиги (1:0, перерыв).
На 16-й минуте счет открыл нападающий Роберто Фирмино с передачи защитника Энди Робертсона.
Количество голевых пасов 25-летнего шотландца в текущем сезоне составило девять.
За 17 лет существования АПЛ больше по ходу одного сезона было только у двух игроков обороны – Энди Хинчлиффа («Эвертон», 1994/95) и Лейтона Бэйнса («Эвертон», 2010/11). У футболистов «ирисок» было по 10 ассистов.
- Робертсон перешел в команду Юргена Клоппа в июле 2017 года из «Халла» за 9 миллионов евро.
- В 37 матчах всех турниров клубного сезона отдал 11 ассистов – еще 2 в Лиге чемпионов.
- Следить за событиями встречи на «Энфилде» можно по ссылке.