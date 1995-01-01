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    Семак: «Последние два года все матчи с «Оренбургом» были сложные. Сегодняшняя игра – не исключение»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Оренбургом» во встрече 21-го тура РПЛ.

    «Я думаю, последние два года все матчи с «Оренбургом» были сложные. Сегодняшняя игра – не исключение. Немного опасались этой игры из-за состояния игроков, вернувшихся из сборной. Немного по первому тайму не хватало эмоций. Не понравилась наша игра в обороне, достаточно грубые ошибки мы совершали. В перерыве внесли небольшие коррективы. Хорошо, что выиграли. Поздравляю болельщиков. Еще один тур прошел, будем готовиться к следующему матчу.

    Расстановка «Оренбурга» не удивила. Мы знали, что возможен такой вариант, и к нему готовились. Есть небольшие нюансы, но ошибки, которые мы совершали, совершенно другого характера.

    Почему Ригони подавал угловые? Была мысль сменить, но, к сожалению, не такой большой выбор у нас подающих. До последнего надеялись, что будет хорошая подача. В принципе, навешивает он хорошо.

    Ракицкий умеет так пробивать стабильно, прекрасный удар получился. Очень рад за него.

    Вижу ли Сутормина в тактических сменах «Зенита»? Мы его много смотрели, этот игрок мне нравится, насколько он может помочь «Зениту», будем обсуждать позже. Он является одним из ключевых в «Оренбурге», проводит хороший сезон. Без сомнения, это так.

    То, что пропускаем первыми пять матчей подряд, – неприятная статистика. Это говорит о том, что недостаточно дисциплинированно действуем в этих ситуациях. Естественно, мы разбираем, анализируем это, и надеемся, что в будущем будет положительная динамика в этом направлении», – приводит слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    • «Зенит» набрал 44 очка и продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице РПЛ.
    • «Оренбург» остался на 10-й строчке с 26-ю очками.

    Источник: Бомбардир.ру

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    Сегодня, 16:28
    Комментарии8
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      Рейтинг: +29995

      Полная Канистра 32 минуты назад

      играли 2 брата один должен быть уступить место старшему

      0
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      Рейтинг: +1791

      Павелий 48 минут назад

      Странно, один владелец-спонсор, не должен был Оренбург так упираться.

      2
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      ...
      Рейтинг: +1494

      vitvik > Павелий 35 минут назад

      Оренбург только в первом тайме сумел создать видимость... Во втором отдали кесарю кесарево.

      1
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      Рейтинг: +1898

      paracetamol 51 минуту назад

      Суторму надо брать!

      0
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      Рейтинг: +4682

      KLIM777 1 час назад

      Последние три года для Зенита сложные.

      Так как нужно разогнать пол состава.

      1
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      Рейтинг: +1791

      Павелий > KLIM777 49 минут назад

      А если провести ещё один сезон в ФНЛ, то и все тупые глоры отвалятся. Я уже лет 5 говорю, что очищение через ФНЛ - это единственный способ для Зенита исправить карму.

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      Рейтинг: +4682

      KLIM777 > Павелий 31 минуту назад

      Ты говори, но всем *******, что ты там говоришь)))

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      Рейтинг: +379

      Валерий1965 1 час назад

      Молодцы! Порадовали!!!

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