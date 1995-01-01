Семак: «Последние два года все матчи с «Оренбургом» были сложные. Сегодняшняя игра – не исключение»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Оренбургом» во встрече 21-го тура РПЛ.

«Я думаю, последние два года все матчи с «Оренбургом» были сложные. Сегодняшняя игра – не исключение. Немного опасались этой игры из-за состояния игроков, вернувшихся из сборной. Немного по первому тайму не хватало эмоций. Не понравилась наша игра в обороне, достаточно грубые ошибки мы совершали. В перерыве внесли небольшие коррективы. Хорошо, что выиграли. Поздравляю болельщиков. Еще один тур прошел, будем готовиться к следующему матчу.

Расстановка «Оренбурга» не удивила. Мы знали, что возможен такой вариант, и к нему готовились. Есть небольшие нюансы, но ошибки, которые мы совершали, совершенно другого характера.

Почему Ригони подавал угловые? Была мысль сменить, но, к сожалению, не такой большой выбор у нас подающих. До последнего надеялись, что будет хорошая подача. В принципе, навешивает он хорошо.

Ракицкий умеет так пробивать стабильно, прекрасный удар получился. Очень рад за него.

Вижу ли Сутормина в тактических сменах «Зенита»? Мы его много смотрели, этот игрок мне нравится, насколько он может помочь «Зениту», будем обсуждать позже. Он является одним из ключевых в «Оренбурге», проводит хороший сезон. Без сомнения, это так.

То, что пропускаем первыми пять матчей подряд, – неприятная статистика. Это говорит о том, что недостаточно дисциплинированно действуем в этих ситуациях. Естественно, мы разбираем, анализируем это, и надеемся, что в будущем будет положительная динамика в этом направлении», – приводит слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.