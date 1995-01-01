Кен: «Надеюсь достичь уровня Роналду и Месси»

Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кен прокомментировал результат матча 29-го тура Серии А против «Эмполи» (1:0). Футболист забил гол в этой встрече.

Кен стал самым молодым игроком после Марио Балотелли , который забивал в Серии А.

, который забивал в Серии А. Балотелли забил в 18 лет, Кену сейчас 19.

«Я рад еще одному рекорду. Как я говорил, я буду рад победить какой-нибудь рекорд. Усердный труд – это единственное, как я могу доказать, что я способен делать это каждые выходные», – сказал Кен.

На пресс-конференции главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сказал, что Кен – это «ни Роналду, ни Месси».

«Если тренер сказал так, то это правда. Конечно, я не Криштиану и не Месси. Я надеюсь однажды достичь их уровня, если буду работать усердно», – сказал Кен.

Отец Мойзе Кена отправил сына в «Ювентус» в обмен на два трактора. Ему их так и не отдали