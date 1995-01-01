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    Кен: «Надеюсь достичь уровня Роналду и Месси»

    Нападающий «Ювентуса» Мойзе Кен прокомментировал результат матча 29-го тура Серии А против «Эмполи» (1:0). Футболист забил гол в этой встрече.

    • Кен стал самым молодым игроком после Марио Балотелли, который забивал в Серии А.
    • Балотелли забил в 18 лет, Кену сейчас 19.

    «Я рад еще одному рекорду. Как я говорил, я буду рад победить какой-нибудь рекорд. Усердный труд – это единственное, как я могу доказать, что я способен делать это каждые выходные», – сказал Кен.

    На пресс-конференции главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри сказал, что Кен – это «ни Роналду, ни Месси».

    «Если тренер сказал так, то это правда. Конечно, я не Криштиану и не Месси. Я надеюсь однажды достичь их уровня, если буду работать усердно», – сказал Кен.

    Отец Мойзе Кена отправил сына в «Ювентус» в обмен на два трактора. Ему их так и не отдали

    Источник: Football Italia

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