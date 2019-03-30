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    Агузаров: «У игроков нет никаких преимуществ от моих взаимоотношений с Черчесовым»

    Юрист Алан Агузаров рассказал о сотрудничестве с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

    18 марта в эфире программы «Футбольный клуб» журналист Василий Уткин сказал, что:

    • Агузаров «ведет дела» Черчесова.
    • Через главного тренера сборной агент потенциально может выстраивать отношения с молодыми футболистами и влиять на их решения.
    • В частности Агузаров может быть причастен к конфликту Игнатьева с «Краснодаром», переходу Ташаева из «Динамо» в «Спартак».
    • Черчесов сказал, что «ничего не знает» о влиянии Агузарова на молодых игроков. И позже заявил, что Агузаров – юрист, а не агент.

    – Черчесов сказал, что вы – его юрист. Но у вас есть и агентская лицензия. Не считаете, что футболисты более охотно с вами сотрудничают, исходя из вашего статуса, – не есть ли это конфликт интересов?

    – У меня нет агентской лицензии, ее срок закончился три года назад. Мои взаимоотношения и работа со Станиславом Черчесовым никак не распространяются на сотрудничество с другими клиентами, естественно, никаких преимуществ у ребят от этого нет и никогда не будет.

    Из игроков сборной России, участвовавших в чемпионате мира, я сотрудничал только с Габуловым. То, что меня связывают с Golden Toys, кроме как выдумками неосведомленных людей я назвать не могу. Да, я знаком с учредителями данной организации, так же как и с представителями целого ряда других компаний.

    – Неужели вы ни разу не упоминали фамилию главного тренера сборной при общении с потенциальными клиентами, ведь подсознательно об этом невозможно не думать?

    – За подсознание игроков я не отвечаю. Повторюсь, мои профессиональные взаимоотношения с ним никак не касаются моих контактов с потенциальными или действующими клиентами.

    Как вы считаете, знает ли Моуринью обо всех многочисленных клиентах своего представителя Мендеша? И разве он должен об этом думать, приглашая игрока в сборную или клуб?

    – Каков ваш статус по отношению к Ивану Игнатьеву? Вы давали ему деньги на BMW?

    – Игнатьев – как раз один из тех футболистов, кому я оказываю юридическое сопровождение. Это не мешает ему работать параллельно с тем или иным лицензированным агентом, если он посчитает это необходимым. Насчет машины – ну хватит уже! Вам самим не надоело эту чушь развивать? А завтра вы скажете, что я ему квартиру купил?

    – Что скажете о подписании Игнатьевым нового контракта с «Краснодаром»?

    – Он переподписал договор на улучшенных условиях, предложенных клубом. При этом срок контракта остался тем же.

    – Сотрудничаете ли вы с Сулеймановым и Швецом?

    – Сулейманов является моим клиентом. Со Швецом я не работаю и никогда не работал.

    Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    30.03.2019 23:59
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