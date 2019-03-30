Агузаров: «У игроков нет никаких преимуществ от моих взаимоотношений с Черчесовым»

Юрист Алан Агузаров рассказал о сотрудничестве с главным тренером сборной России Станиславом Черчесовым.

18 марта в эфире программы «Футбольный клуб» журналист Василий Уткин сказал, что:

Агузаров «ведет дела» Черчесова.

Через главного тренера сборной агент потенциально может выстраивать отношения с молодыми футболистами и влиять на их решения.

В частности Агузаров может быть причастен к конфликту Игнатьева с «Краснодаром», переходу Ташаева из «Динамо» в «Спартак».

Черчесов сказал, что «ничего не знает» о влиянии Агузарова на молодых игроков. И позже заявил, что Агузаров – юрист, а не агент.

– Черчесов сказал, что вы – его юрист. Но у вас есть и агентская лицензия. Не считаете, что футболисты более охотно с вами сотрудничают, исходя из вашего статуса, – не есть ли это конфликт интересов?

– У меня нет агентской лицензии, ее срок закончился три года назад. Мои взаимоотношения и работа со Станиславом Черчесовым никак не распространяются на сотрудничество с другими клиентами, естественно, никаких преимуществ у ребят от этого нет и никогда не будет.

Из игроков сборной России, участвовавших в чемпионате мира, я сотрудничал только с Габуловым. То, что меня связывают с Golden Toys, кроме как выдумками неосведомленных людей я назвать не могу. Да, я знаком с учредителями данной организации, так же как и с представителями целого ряда других компаний.

– Неужели вы ни разу не упоминали фамилию главного тренера сборной при общении с потенциальными клиентами, ведь подсознательно об этом невозможно не думать?

– За подсознание игроков я не отвечаю. Повторюсь, мои профессиональные взаимоотношения с ним никак не касаются моих контактов с потенциальными или действующими клиентами.

Как вы считаете, знает ли Моуринью обо всех многочисленных клиентах своего представителя Мендеша? И разве он должен об этом думать, приглашая игрока в сборную или клуб?

– Каков ваш статус по отношению к Ивану Игнатьеву? Вы давали ему деньги на BMW?

– Игнатьев – как раз один из тех футболистов, кому я оказываю юридическое сопровождение. Это не мешает ему работать параллельно с тем или иным лицензированным агентом, если он посчитает это необходимым. Насчет машины – ну хватит уже! Вам самим не надоело эту чушь развивать? А завтра вы скажете, что я ему квартиру купил?

– Что скажете о подписании Игнатьевым нового контракта с «Краснодаром»?

– Он переподписал договор на улучшенных условиях, предложенных клубом. При этом срок контракта остался тем же.

– Сотрудничаете ли вы с Сулеймановым и Швецом?

– Сулейманов является моим клиентом. Со Швецом я не работаю и никогда не работал.

Кто такой Агузаров? Это про него так много говорит Уткин