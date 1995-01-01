Аллегри подтвердил, что Роналду может не сыграть с «Аяксом» в Лиге чемпионов

Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ходе восстановления форварда Криштиану Роналду.

Игрок получил травму 25 марта в матче квалификации Евро-2020.

La Gazzetta dello Sport сообщила, что Роналду может пропустить матч с «Аяксом» в 1/4 финала ЛЧ.

Роналду 26 марта сказал, что «без проблем» восстановится за две недели.

«Он уже начал двигаться, но он не возобновит тренировки, пока не почувствует, что готов к ним. Есть риск, что он пропустит первый матч с «Аяксом».

Мы должны быть осторожными, потому что мы находимся в сложном периоде сезона. Лучше пусть он пропустит один матч и вернется, когда будет готов на 100% и когда не будет риска рецидива. Лучше пропустить один матч, чем два месяца», – сказал Аллегри.