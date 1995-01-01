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    Аллегри подтвердил, что Роналду может не сыграть с «Аяксом» в Лиге чемпионов

    Главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри высказался о ходе восстановления форварда Криштиану Роналду.

    • Игрок получил травму 25 марта в матче квалификации Евро-2020.
    • La Gazzetta dello Sport сообщила, что Роналду может пропустить матч с «Аяксом» в 1/4 финала ЛЧ.
    • Роналду 26 марта сказал, что «без проблем» восстановится за две недели.

    «Он уже начал двигаться, но он не возобновит тренировки, пока не почувствует, что готов к ним. Есть риск, что он пропустит первый матч с «Аяксом».

    Мы должны быть осторожными, потому что мы находимся в сложном периоде сезона. Лучше пусть он пропустит один матч и вернется, когда будет готов на 100% и когда не будет риска рецидива. Лучше пропустить один матч, чем два месяца», – сказал Аллегри.

    • Первый матч «Аякса» и «Ювентуса» пройдет 10 апреля в Нидерландах.
    • Ответная встреча состоится 16 апреля в Италии.

    Источник: Sky Sports

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