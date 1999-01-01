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    Independent: «МЮ» готов побить свой трансферный рекорд ради покупки Санчо и Варана

    «Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и защитника «Реала» Рафаэля Варана. Как сообщает The Independent, англичанин и француз – приоритетные цели манкунианцев на лето.

    Ради покупки этих двоих футболистов «МЮ» готов превзойти свой трансферный рекорд. На данный момент он равен 105 миллионам евро, которые были заплачены «Ювентусу» в 2016 году за хавбека Поля Погба.

    Альтернатива Санчо и Варану – Аарон Ван-Биссака («Кристал Пэлас»), Каллум Хадсона-Одои («Челси»), Милан Шкриньяр («Интер») и Самуэль Умтити («Барселона»),

    Главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер уже согласовал летний трансферный список с руководством клуба и получит на приобретения необходимые средства.

    • В этом сезоне Санчо провел за «Боруссию» 35 матчей во всех турнирах, забил девять голов и сделал 17 результативных передач.
    • На счету Варана 35 игр и два гола за «Реал».

    Источник: The Independent

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