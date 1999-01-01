Independent: «МЮ» готов побить свой трансферный рекорд ради покупки Санчо и Варана

«Манчестер Юнайтед» заинтересован в подписании полузащитника дортмундской «Боруссии» Джейдона Санчо и защитника «Реала» Рафаэля Варана. Как сообщает The Independent, англичанин и француз – приоритетные цели манкунианцев на лето.

Ради покупки этих двоих футболистов «МЮ» готов превзойти свой трансферный рекорд. На данный момент он равен 105 миллионам евро, которые были заплачены «Ювентусу» в 2016 году за хавбека Поля Погба.

Альтернатива Санчо и Варану – Аарон Ван-Биссака («Кристал Пэлас»), Каллум Хадсона-Одои («Челси»), Милан Шкриньяр («Интер») и Самуэль Умтити («Барселона»),

Главный тренер «Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер уже согласовал летний трансферный список с руководством клуба и получит на приобретения необходимые средства.