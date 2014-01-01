Игуаин: «Ушел из сборной на радость многим. Люди помнят только ошибки»

Нападающий Гонсало Игуаин рассказал о решении завершить карьеру в сборной Аргентины.

«У меня нормальные отношения со сборной, когда я смотрю на них снаружи. Я хотел уйти наилучшим образом из всех возможных.

Думаю, мой цикл в команде подошел к своему завершению. На радость многим – ведь тех, кто считает иначе, не так много – моя карьера в сборной завершена.

Люди называли неудачей то, что мы три раза подряд выходили в финал (ЧМ-2014, Кубки Америки 2015 и 2016 – прим. «Бомбардира»), а один из них и вовсе стал концом света.

Моя ошибка – это одна сторона вопроса. Другое дело, что новых игроков сейчас с удовольствием критикуют вместо того, чтобы поддержать. Все хотели обновить сборную, но после месяца работы они уже недовольны.

Мой гол в ворота сборной Бельгии (1:0) вывел нас в первый полуфинал за 24 года. Я забивал в плей-офф отборочного раунда, чтобы мы вышли на чемпионат мира. А люди помнят только ошибки. Таков футбол.

Я видел, как моя семья страдала из-за критики в моей адрес. Никого не интересует то, что футболисты такие же люди», – цитирует 31-летнего Игуаина Goal.com со ссылкой на FOX Sports.