Газизов: «Ни о каком вылете «Уфа» даже не думает»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов дал интервью о перспективах команды на остаток сезона.

После 20-ти туров Премьер-лиги команда занимает 15-е, предпоследнее место в турнирной таблице. Позавчера Вадим Евсеев сменил Дмитрия Кириченко в должности главного тренера клуба.

– По статистике, тренерские рокировки за 10 и менее туров до конца практически никогда не спасают от вылета из РПЛ. Ваше мнение?

– В сезоне-2015/16 у нас вообще, как все думали, не было шансов на спасение. Но мы решились на тренерскую рокировку, и команда сохранила прописку в премьер-лиге. Думаю, были и другие удачные примеры…

Сейчас ни о каком вылете «Уфа» даже не думает! Будем двигаться от матча к матчу. Ближайший – против ЦСКА. Будем биться! У нас клуб-боец, что не раз было доказано.

– Но это уже вторая тренерская отставка в сезоне. Кириченко сам менял Сергея Томарова. Не многовато ли рокировок?

– Это неприятные вещи, которые говорят о том, что у нас маловато опыта. Но мы его приобретаем…

Понятно, что на наших результатах сказалось участие в квалификации Лиги Европы. Но подобные проблемы возникают у клубов везде – в Англии, Германии, где угодно. Футбол многогранен. В нем есть место как для ошибок, так и для побед.

Но мы не снижаем уровень амбиций. Получилась вот такая история. Но это не значит, что в будущем не надо попадать в еврокубки. Я верю в будущее «Уфы», силу наших игроков и поддержку наших замечательных болельщиков.