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    За последние несколько недель «Барселона» просматривала Йовича более 20 раз

    Как уже ранее сообщалось, «Барселона» проявляет интерес к нападающему «Айнтрахта» Луке Йовичу.

    По информации ESPN, за последние несколько недель представители каталонцев просматривали 21-летнего футболиста более 20-ти раз.

    Больше всего раз на матчах с участием серба побывали скаут сине-гранатовых в Германии и на Балканах Горан Вучевич и Боян Кркич-старший [отец экс-форварда «Барселоны»].

    В настоящее время за выступлением игрока наблюдают генеральный менеджер каталонского клуба Пеп Сегура, технический секретарь Эрик Абидаль и его помощник Рамон Планес. Эти трое присутствовали на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Интером» (1:0), в котором Йович забил единственный гол.

    После этого Сегура, Абидаль и Планес посетили товарищескую встречу сборной Сербии с Германией (1:1) и матч отбора к Евро-2020 против Португалии (1:1).

    • В этом сезоне Йович провел за «Айнтрахт» 36 игр, забил 22 мяча и сделал семь голевых передач.
    • По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 55 миллионов евро.

    Источник: ESPN

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    Сегодня, 18:46
    Комментарии4
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    • ...
      Рейтинг: +652

      Mirak92 26 минут назад

      И более 30 раз он срал за неделю,инфа сотка бомбардир да?

      0
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    • ...
      Рейтинг: +64508

      Рубик Докоян 1 час назад

      Коллегиальность -- это необходимое условие для повышения качества принимаемого решения. Парня ведут и разные специалисты дадут свою оценку и характеристику ему, как игроку руководству клуба.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +1290

      giluxa1963 1 час назад

      с зрением видно проблема - просматривали 21-летнего футболиста более 20-ти раз.

      0
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      Рейтинг: +2138

      panmon 1 час назад

      Подсматривают в туалете? откуда у него за пару недель 20 матчей то?
      или 20 раз просматривают это 2 матча по 10 человек пришли?

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