За последние несколько недель «Барселона» просматривала Йовича более 20 раз

Как уже ранее сообщалось, «Барселона» проявляет интерес к нападающему «Айнтрахта» Луке Йовичу.

По информации ESPN, за последние несколько недель представители каталонцев просматривали 21-летнего футболиста более 20-ти раз.

Больше всего раз на матчах с участием серба побывали скаут сине-гранатовых в Германии и на Балканах Горан Вучевич и Боян Кркич-старший [отец экс-форварда «Барселоны»].

В настоящее время за выступлением игрока наблюдают генеральный менеджер каталонского клуба Пеп Сегура, технический секретарь Эрик Абидаль и его помощник Рамон Планес. Эти трое присутствовали на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Интером» (1:0), в котором Йович забил единственный гол.

После этого Сегура, Абидаль и Планес посетили товарищескую встречу сборной Сербии с Германией (1:1) и матч отбора к Евро-2020 против Португалии (1:1).