За последние несколько недель «Барселона» просматривала Йовича более 20 раз

И более 30 раз он срал за неделю,инфа сотка бомбардир да?
Как уже ранее сообщалось, «Барселона» проявляет интерес к нападающему «Айнтрахта» Луке Йовичу.
По информации ESPN, за последние несколько недель представители каталонцев просматривали 21-летнего футболиста более 20-ти раз.
Больше всего раз на матчах с участием серба побывали скаут сине-гранатовых в Германии и на Балканах Горан Вучевич и Боян Кркич-старший [отец экс-форварда «Барселоны»].
В настоящее время за выступлением игрока наблюдают генеральный менеджер каталонского клуба Пеп Сегура, технический секретарь Эрик Абидаль и его помощник Рамон Планес. Эти трое присутствовали на ответном матче 1/8 финала Лиги Европы между «Айнтрахтом» и «Интером» (1:0), в котором Йович забил единственный гол.
После этого Сегура, Абидаль и Планес посетили товарищескую встречу сборной Сербии с Германией (1:1) и матч отбора к Евро-2020 против Португалии (1:1).
- В этом сезоне Йович провел за «Айнтрахт» 36 игр, забил 22 мяча и сделал семь голевых передач.
- По данным Transfermarkt, стоимость нападающего составляет 55 миллионов евро.