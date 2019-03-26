Зидан хочет видеть в «Реале» Н'Домбеле

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает поиск полузащитника оборонительного плана для своей команды.

Французский специалист проявлял интерес к Н'Голо Канте («Челси») и Полю Погба («Манчестер Юнайтед»), но приобрести этих футболистов летом будет очень сложно.

Поэтому Зидан переключил внимание на хавбека «Лиона» Танги Н'Домбеле.

Конкуренцию мадридцам в гонке за игроком составят «ПСЖ», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

За 22-летнего француза потенциальному покупателю придется заплатить не менее 60 миллионов евро.