Зидан хочет видеть в «Реале» Н'Домбеле

короче пошло поехало. Будут щас каждый день про то, кого хочет реал, кого зидан. кого перес.
Пока у нас мбаппе, канте, ндомбеле, манэ, кто там еще? погба?
И стопудова половина бреда.
Но ясно, раз хотят продать бэйла, но явно настроены на покупку мбаппе, нужен цп, желательно сменщик модрича.. думаю он летом уйдет.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает поиск полузащитника оборонительного плана для своей команды.
Французский специалист проявлял интерес к Н'Голо Канте («Челси») и Полю Погба («Манчестер Юнайтед»), но приобрести этих футболистов летом будет очень сложно.
Поэтому Зидан переключил внимание на хавбека «Лиона» Танги Н'Домбеле.
Конкуренцию мадридцам в гонке за игроком составят «ПСЖ», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».
За 22-летнего француза потенциальному покупателю придется заплатить не менее 60 миллионов евро.