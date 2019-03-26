Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Главное за неделю
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    Тест: угадай страну по малоизвестному клубу
    2 Тест: сразись с высшим разумом
    Тест: сразись с высшим разумом
    3 Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»
    Знаете ли вы игроков лучшего клуба Англии? Тест «Бомбардира» про «Лестер»

    Зидан хочет видеть в «Реале» Н'Домбеле

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан продолжает поиск полузащитника оборонительного плана для своей команды.

    Французский специалист проявлял интерес к Н'Голо Канте («Челси») и Полю Погба («Манчестер Юнайтед»), но приобрести этих футболистов летом будет очень сложно.

    Поэтому Зидан переключил внимание на хавбека «Лиона» Танги Н'Домбеле.

    Конкуренцию мадридцам в гонке за игроком составят «ПСЖ», «Ювентус» и «Манчестер Юнайтед».

    За 22-летнего француза потенциальному покупателю придется заплатить не менее 60 миллионов евро.

    Источник: El Confidencial

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 01:54
    Комментарии1
    ...
    • ...
      Рейтинг: +7374

      DeStar 5 минут назад

      короче пошло поехало. Будут щас каждый день про то, кого хочет реал, кого зидан. кого перес.
      Пока у нас мбаппе, канте, ндомбеле, манэ, кто там еще? погба?
      И стопудова половина бреда.
      Но ясно, раз хотят продать бэйла, но явно настроены на покупку мбаппе, нужен цп, желательно сменщик модрича.. думаю он летом уйдет.

      0
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77069
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru