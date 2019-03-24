Набиуллин включил Жиркова в пятерку лучших левых защитников мира

Левый защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин в интервью клубной пресс-службе назвал топ-5 игроков на своей позиции в мире.

«Марсело, Жорди Альба, Алекс Сандро, Фелипе Луис, Жирков.

Юрий всегда мне много подсказывает на тренировках, я прислушиваюсь к его советам», – сказал 24-летний россиянин.