Набиуллин включил Жиркова в пятерку лучших левых защитников мира

Дорогие бомбардировские журналюхи. Подскажите, пожалуйста, в какой период своей карьеры Жирков выступал за московский Спартак.
Левый защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин в интервью клубной пресс-службе назвал топ-5 игроков на своей позиции в мире.
«Марсело, Жорди Альба, Алекс Сандро, Фелипе Луис, Жирков.
Юрий всегда мне много подсказывает на тренировках, я прислушиваюсь к его советам», – сказал 24-летний россиянин.
- Жирков – экс-игрок тамбовского «Спартака», ЦСКА, «Челси», «Анжи» и «Динамо».
- Перешел в петербургский клуб в июле 2016 года.
- Участвовал в 5 крупных международных турнирах за сборную России.
- Игрок – в запасе команды Станислава Черчесова на матч отбора Евро-2020 с Казахстаном.
- Начало – в 17:00 по московскому времени. «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию.