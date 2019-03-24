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    Набиуллин включил Жиркова в пятерку лучших левых защитников мира

    Левый защитник «Зенита» Эльмир Набиуллин в интервью клубной пресс-службе назвал топ-5 игроков на своей позиции в мире.

    «Марсело, Жорди Альба, Алекс Сандро, Фелипе Луис, Жирков.

    Юрий всегда мне много подсказывает на тренировках, я прислушиваюсь к его советам», – сказал 24-летний россиянин.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    Комментарии7
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      Рейтинг: +9905

      bset 33 минуты назад

      Дорогие бомбардировские журналюхи. Подскажите, пожалуйста, в какой период своей карьеры Жирков выступал за московский Спартак.

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1103

      InterMilLano1908 > bset 31 минуту назад

      Спартак тамбов

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +9905

      bset > InterMilLano1908 28 минут назад

      Я-то знаю. Но бомбардировские журналюхи видимо этого не знают, раз ссылку указали на московскую команду.

      2
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      Рейтинг: +1103

      InterMilLano1908 > bset 17 минут назад

      Журналюхи))

      0
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      Рейтинг: +310

      rash1959 > bset 1 минуту назад

      Зимой 2003 года он находился на просмотре в московском «Спартаке», но не приглянулся Романцеву, и сгонял один товарняк... фсё

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1309

      Ubuntu 1 час назад

      Эта новость уже была утром. Бомбардир уже начал повторяться

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2443

      Freyk > Ubuntu 41 минуту назад

      Может, на другом сайте каком-то? Чего-то не вижу её.

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