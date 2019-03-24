ФНЛ. «Тамбов» сохранил лидерство, Давыдов забил «Спартаку»-2 и другие результаты

Встреча 28-го тура первенства ФНЛ «Чертаново» – «Тамбов» завершилась победой хозяев с минимальным счетом.

Гости набрали 57 очков и сохранили первое место в турнирной таблице. «Чертаново» с 42 баллами осталось на седьмой позиции.

Этот и другие результаты игрового дня представлены ниже.

Россия. Первенство ФНЛ. 27-й тур

Луч (Владивосток) – Тюмень – 1:1 (1:1)

Голы: 1:0 – Павленко, 16; 1:1 – Ленотьев, 23.

Томь (Томск) – Мордовия (Саранск) – 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 – Гасилин, 77.

Ротор (Волгоград) – Сибирь (Новосибирск) – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Санайя, 39; 2:0 – Кацалапов, 67.

Чертаново (Москва) – Тамбов – 0:1 (0:0)

Голы: 0:1 – Обухов, 58.

Сочи – СКА-Хабаровск – 2:0 (1:0)

Голы: 1:0 – Песегов, 14; 2:0 – Казаев, 57.

Шинник (Ярославль) – Армавир – 0:0

Факел (Воронеж) – Балтика (Калининград) – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Лебеденко, 19; 1:1 – Магаль, 67.

Спартак-2 (Москва) – Нижний Новгород (0:1)

Голы: 0:1 – Давыдов, 18; 0:2 – Фомин, 78 (с пенальти); 1:2 – Руденко, 85.

Химки – Зенит-2 (Санкт-Петербург) – 3:0 (0:0)

Голы: 1:0 – Кухарчук, 58; 2:0 – Рязанцев, 86 (с пенальти); 3:0 – Петрусев, 90+2.

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