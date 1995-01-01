Бердыев: «Я разговаривал с Мутко, но РФС выбрал Черчесова. Я хотел работать в сборной России»

Я сватал Курбана в сборную и агитировал за него, а Черчесов - как запасной вариант.
Пошла подковёрная игра вокруг назначения.
Без этого не бывает в РФС!
Мутко, по рекомендациям и давлению со всех сторон, выбрал Черчесова, а ОСНОВНОГО претендента на пост главного Бердыева - не назначил.
Бердыев был на ходу и его Ростов ГРЕМЕЛ по России.
Черчесова, мы конечно, поздравили!
Может быть Курбана ещё назначат.
А пока, желаем Станиславу Черчесову начать отбор с ПОБЕДЫ!
Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев признался, что был заинтересован возглавить сборную России.
После ухода Леонида Слуцкого из национальной команды после Евро-2016 РФС рассматривал нескольких кандидатов, в том числе Бердыева. В результате, выбор был сделан в пользу Станислава Черчесова.
«На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко, мы с ним разговаривали, и они выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной», – сказал Бердыев.
- Под руководством Черчесова сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где проиграла по пенальти будущему финалисту Хорватии.
- Сегодня появилась информация, что у Бердыева возник конфликт с Черчесовым из-за вмешательства последнего во внутренние дела «Рубина».