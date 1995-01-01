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    Бердыев: «Я разговаривал с Мутко, но РФС выбрал Черчесова. Я хотел работать в сборной России»

    Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев признался, что был заинтересован возглавить сборную России.

    После ухода Леонида Слуцкого из национальной команды после Евро-2016 РФС рассматривал нескольких кандидатов, в том числе Бердыева. В результате, выбор был сделан в пользу Станислава Черчесова.

    «На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко, мы с ним разговаривали, и они выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной», – сказал Бердыев.

    • Под руководством Черчесова сборная России вышла в четвертьфинал ЧМ-2018, где проиграла по пенальти будущему финалисту Хорватии.
    • Сегодня появилась информация, что у Бердыева возник конфликт с Черчесовым из-за вмешательства последнего во внутренние дела «Рубина».

    Источник: Turkmenportal

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    Сегодня, 18:43
    Комментарии17
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      Рейтинг: +494

      amazonaws 24 минуты назад

      Я сватал Курбана в сборную и агитировал за него, а Черчесов - как запасной вариант.
      Пошла подковёрная игра вокруг назначения.
      Без этого не бывает в РФС!
      Мутко, по рекомендациям и давлению со всех сторон, выбрал Черчесова, а ОСНОВНОГО претендента на пост главного Бердыева - не назначил.
      Бердыев был на ходу и его Ростов ГРЕМЕЛ по России.
      Черчесова, мы конечно, поздравили!
      Может быть Курбана ещё назначат.
      А пока, желаем Станиславу Черчесову начать отбор с ПОБЕДЫ!

      0
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      Рейтинг: +3170

      Владислав Vlad 49 минут назад

      Лимит и натурализация - хороший заработок для чинушей.
      Видимо с усатым легче было договориться.

      1
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      Рейтинг: +341

      Валерий1965 1 час назад

      Я за Бердяева!!!!!

      1
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    • ...
      Рейтинг: +292

      Randy Ram 1 час назад

      Да... я тоже хотел , чтоб именно Бердыев возглавил сборную

      2
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      Рейтинг: +63084

      Рубик Докоян 2 часа назад

      Ещё возможность такая предоставится после ЧЕ 2020 г. Только вот назначат ли ?... Мой фаворит Гончаренко, но могут и Карпину предложить.

      0
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      Рейтинг: +12253

      shinnik 2 часа назад

      на трёх нулях выползли бы из группы..
      Куража по Стране бы не было...
      Дальше бы вяло сдались в первом же плэй-офф..

      слишком много" Бы",да?
      А так.хоть есть,что вспомнить..

      3
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      Рейтинг: +46

      zaryalk72 2 часа назад

      Бердыев - ЛУЧШИЙ !!!!! Черчесов - Мутко поделились наверное

      3
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      Рейтинг: +4013

      prezent2017 2 часа назад

      С лысым беда в сборной.

      3
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      Рейтинг: +3711

      84aivengo > prezent2017 2 часа назад

      лысый из браззерз ...)))

      0
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      Рейтинг: +4643

      mihail200606 2 часа назад

      Блин, лучше бы Бекиича и назначили бы.. По эффективности работы с отечественным деревом он лучший, проверено ведь уже

      5
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      Рейтинг: +2571

      Агасфер 3 часа назад

      Дограбь "Рубин",а потом мы тебя на повышение отправим.Там всё равно больше полутора тысяч на матчи не ходят.Это те,кому билетов на "Ак Барс" и волейбольный "Зенит" не хватает.

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