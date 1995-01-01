Бердыев: «Я разговаривал с Мутко, но РФС выбрал Черчесова. Я хотел работать в сборной России»

Главный тренер «Рубина» Курбан Бердыев признался, что был заинтересован возглавить сборную России.

После ухода Леонида Слуцкого из национальной команды после Евро-2016 РФС рассматривал нескольких кандидатов, в том числе Бердыева. В результате, выбор был сделан в пользу Станислава Черчесова.

«На пост главного тренера сборной России было несколько претендентов. Со мной разговаривал Виталий Мутко, мы с ним разговаривали, и они выбрали Станислава Черчесова. Это их право, но я хотел работать в сборной», – сказал Бердыев.