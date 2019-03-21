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    Дюков попросил комитет по этике рассмотреть слова Погребняка об Ари. Заседание пройдет 26 марта

    Комитет РФС по этике 26 марта рассмотрит высказывание нападающего «Урала» Павла Погребняка.

    Как сообщил глава комитета Семен Андреев, об этом попросил президент РФС Александр Дюков.

    Ранее Погребняк назвал смешным тот факт, что за сборную России выступают натурализованные темнокожие футболисты [он имел в виду форварда «Краснодара» Ари].

    «Мы получили обращение от президента РФС Александра Дюкова с просьбой рассмотреть высказывания Погребняка. Рассматривать дело будем в ближайший вторник.

    Сам футболист будет приглашен на заседание. Обычно в таких случаях может приехать представитель клуба или юрист.

    Что ему грозит? Пока сложно сказать», – сказал Андреев.

    Заявление Погребняка – международный скандал. Его обсуждает УЕФА и британские СМИ

    Источник: Sport24

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    Сегодня, 14:10
    Комментарии9
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      Рейтинг: +2556

      Агасфер 59 минут назад

      Наконец Дюков испугался,Долго ждал реакции УЕФА представитель клуба "в наших цветах нет чёрного",но когтистая рука европейского футбольного правосудия пощекотала уму шею.

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      Рейтинг: +5456

      FanatSerj 2 часа назад

      Паша до трынделся )))
      Ну ей богу уже большой, а мозга как у жены его и не прибавляется с возрастом.
      Ну нельзя в футболе черножопых трогать от слова совсем, если еще не в футболе то в России можно, в других толерантных странах лучше не пробовать.

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      Рейтинг: +890

      Александр52 3 часа назад

      Это уже давление на Пашу. Ищут рыжего,чтобы проучить, и лишить всех остальных права любого голоса. Помните что сказал попугай ???

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      Рейтинг: +805

      Axe111 3 часа назад

      Идиотизм!!!!! Смешно

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      Рейтинг: +9111

      Garrincha58 3 часа назад

      приказ сверху сам бы не додумался поэтому так долго молча наблюдал

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      Рейтинг: +1120

      Бабушка Зильзиля 3 часа назад

      Рассмотрят всю палитру выяснят,что Ари не соответствует заявленному оттенку и разойдутся.

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      Рейтинг: +5314

      Eddyson > Бабушка Зильзиля 3 часа назад

      Пока не придумают, за что штраф взять, не разойдутся.

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      Рейтинг: +54

      vasily2591 4 часа назад

      Надо футбол наш поднимать, г. Дюков, а не заниматься мышиной возней вокруг пустяков. Хватит уже заглядывать в рот всяким уефам и лизать жопу европам. Доколе???!!!

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      Рейтинг: +2556

      Агасфер > vasily2591 57 минут назад

      Ха-ха-ха,а где мы тогда будем с такой политикой? Можем,конечно,уйти в Азию,но там,блин,все совсем цветные,и ещё более злые.Не пора ли опять двум банкротам-ДК и "Зениту" ,задуматься о создании "лиги белых националистов"???

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