Дюков попросил комитет по этике рассмотреть слова Погребняка об Ари. Заседание пройдет 26 марта

Комитет РФС по этике 26 марта рассмотрит высказывание нападающего «Урала» Павла Погребняка.

Как сообщил глава комитета Семен Андреев, об этом попросил президент РФС Александр Дюков.

Ранее Погребняк назвал смешным тот факт, что за сборную России выступают натурализованные темнокожие футболисты [он имел в виду форварда «Краснодара» Ари].

«Мы получили обращение от президента РФС Александра Дюкова с просьбой рассмотреть высказывания Погребняка. Рассматривать дело будем в ближайший вторник.

Сам футболист будет приглашен на заседание. Обычно в таких случаях может приехать представитель клуба или юрист.

Что ему грозит? Пока сложно сказать», – сказал Андреев.

Заявление Погребняка – международный скандал. Его обсуждает УЕФА и британские СМИ