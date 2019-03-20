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    Ибрагимович: «Капелло выделяется среди всех моих тренеров»

    Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о работе с Фабио Капелло в «Ювентусе» в 2004-2006 годах.

    «Я бы мог рассказать о каждом тренере, но Капелло выделяется среди них. Он сказал: «Ты забиваешь голы для меня, а если не будешь забивать, то можешь сидеть на трибуне».

    Мне нравится это. Мне нравится прямота. Я не хочу, чтобы кто-то говорил: «Вау, ты лучший, какой ты невероятный игрок». Не хочу слышать о вещах, которые я и так знаю. Мне нужен кто-то, кто зажигает меня», – сказал Ибрагимович.

    Ибрагимович: «Я должен был получить приз лучшему игроку Серии А, а Моуринью сказал: «Своей игрой ты его не заслуживаешь»

    Источник: Mirror

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    20.03.2019 19:44
    Комментарии4
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      Рейтинг: +1327

      WhiteEgon 4 часа назад

      Капелло платили за контракт сборной россии, за игроков, которых он включал в заявку и за игроков, которых он выпускал на поле, а также за разрыв контракта. Фабио умело заработал на сборной. Поимел руководство рфс )))

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      Рейтинг: +325

      Санёк 17 4 часа назад

      Кап и Ибра с одного теста

      0
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      Рейтинг: +2032

      AtticusFinch 6 часов назад

      Я не хочу, чтобы кто-то говорил: «Вау, ты лучший, какой ты невероятный игрок». Если не хочешь, то зачем сам об этом на каждом шагу орёшь))!?

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      Рейтинг: +1064

      InterMilLano1908 > AtticusFinch 6 часов назад

      Вау, ты лучший, какой ты невероятный игрок». Не хочу слышать о вещах, которые я и так знаю.
      Читай внимательно

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