Ибрагимович: «Капелло выделяется среди всех моих тренеров»

Нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович высказался о работе с Фабио Капелло в «Ювентусе» в 2004-2006 годах.

«Я бы мог рассказать о каждом тренере, но Капелло выделяется среди них. Он сказал: «Ты забиваешь голы для меня, а если не будешь забивать, то можешь сидеть на трибуне».

Мне нравится это. Мне нравится прямота. Я не хочу, чтобы кто-то говорил: «Вау, ты лучший, какой ты невероятный игрок». Не хочу слышать о вещах, которые я и так знаю. Мне нужен кто-то, кто зажигает меня», – сказал Ибрагимович.

Ибрагимович: «Я должен был получить приз лучшему игроку Серии А, а Моуринью сказал: «Своей игрой ты его не заслуживаешь»