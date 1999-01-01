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    Ибрагимович: «Я должен был получить приз лучшему игроку Серии А, а Моуринью сказал: «Своей игрой ты его не заслуживаешь»

    Бывший нападающий «Интера» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что экс-тренер этих двух команд Жозе Моуринью всегда критиковал своих футболистов.

    По словам шведа, он научился справляться с критикой португальца.

    «В «Интере» у меня была ситуация, когда мы плохо провели первый тайм, и Моуринью раскритиковал меня в перерыве перед командой.

    Я должен был получить награду лучшему игроку Италии, и он сказал: «Когда ты выходишь на эту сцену и получаешь свой приз, тебе должно быть стыдно. Своей нынешней игрой ты этого не заслуживаешь».

    В его критике по отношению к футболистам нет ничего нового. Все зависит от того, как вы это воспринимаете. Как к этому относился я? Я говорил себе: «Я пойду и покажу ему. Покажу, что могу делать больше и лучше», – сказал Ибрагимович.

    Источник: The Mirror

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