Ибрагимович: «Я должен был получить приз лучшему игроку Серии А, а Моуринью сказал: «Своей игрой ты его не заслуживаешь»

Бывший нападающий «Интера» и «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович заявил, что экс-тренер этих двух команд Жозе Моуринью всегда критиковал своих футболистов.

По словам шведа, он научился справляться с критикой португальца.

«В «Интере» у меня была ситуация, когда мы плохо провели первый тайм, и Моуринью раскритиковал меня в перерыве перед командой.

Я должен был получить награду лучшему игроку Италии, и он сказал: «Когда ты выходишь на эту сцену и получаешь свой приз, тебе должно быть стыдно. Своей нынешней игрой ты этого не заслуживаешь».

В его критике по отношению к футболистам нет ничего нового. Все зависит от того, как вы это воспринимаете. Как к этому относился я? Я говорил себе: «Я пойду и покажу ему. Покажу, что могу делать больше и лучше», – сказал Ибрагимович.