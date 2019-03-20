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    Вартапетов: «У Жиго нет никаких ограничений по тренировкам и участию в играх, но ему еще нужно обрести уверенность»

    Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что защитник Самуэль Жиго полностью восстановился и готов выйти на поле.

    В сентябре 2018 года француз перенес операцию на крестообразных связках колена. В воскресенье он был в запасе москвичей в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

    – Жиго в воскресенье среди запасных место нашлось. Это значит, что он уже полностью здоров?

    – У Самуэля нет никаких ограничений по тренировочному процессу и участию в играх. Единственное – ему еще предстоит обрести уверенность, чтобы вступать в единоборства без ощущения риска. Но тут поможет только игровая практика.

    • Жиго перешел в «Спартак» из «Гента» прошлым летом за 8 миллионов евро..
    • В этом сезоне он провел за красно-белых восемь игр, отметившись одним голом и одной результативной передачей.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    Сегодня, 12:31
    Комментарии2
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      Рейтинг: +60629

      zigbert 3 часа назад

      Ждем выхода на поле Самуэль.

      2
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      Рейтинг: +5159

      derrik2000 6 часов назад

      То, что уже нет никаких ограничений, а между строк читается, что он уже набрал хорошую физическую форму - очень хорошо! Осталось психологически подготовиться. Но он не малый ребёнок: думаю, что к следующей игре будет готов выйти и ИГРАТЬ в стартовом составе.

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