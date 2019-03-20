Вартапетов: «У Жиго нет никаких ограничений по тренировкам и участию в играх, но ему еще нужно обрести уверенность»

Руководитель медицинского департамента «Спартака» Михаил Вартапетов сообщил, что защитник Самуэль Жиго полностью восстановился и готов выйти на поле.

В сентябре 2018 года француз перенес операцию на крестообразных связках колена. В воскресенье он был в запасе москвичей в матче 20-го тура РПЛ с «Зенитом» (1:1).

– Жиго в воскресенье среди запасных место нашлось. Это значит, что он уже полностью здоров?

– У Самуэля нет никаких ограничений по тренировочному процессу и участию в играх. Единственное – ему еще предстоит обрести уверенность, чтобы вступать в единоборства без ощущения риска. Но тут поможет только игровая практика.