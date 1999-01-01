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    «Ювентус» – лидер в борьбе за Дзаньоло. На хавбека претендуют «Реал», «МЮ» и «Милан»

    «Ювентус» лидирует в переговорах с «Ромой» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло. Об этом сообщило издание Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

    Туринский клуб опережает «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Милан», которые также заинтересованы в покупке 19-летнего итальянца.

    «Бьянконери» считают футболиста подходящим вариантом и готовы заплатить 60 миллионов евро.

    • Дзаньоло – воспитанник «Фиорентины» и «Интера».
    • Перешел в «Рому» из миланского клуба в июле 2018 года за 4,5 миллиона евро.
    • В текущем сезоне забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 28 играх.
    • В феврале стал самым молодым итальянцем-автором дубля в истории ЛЧ.
    • Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов.
    • Также сообщалось об интересе «Манчестер Сити».

    Источник: Football Italia

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    Комментарии1
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      Рейтинг: +215

      Lilipyt 8 часов назад

      С Юве хоть что то выиграет, но будет ли он там основным....

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