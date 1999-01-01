«Ювентус» – лидер в борьбе за Дзаньоло. На хавбека претендуют «Реал», «МЮ» и «Милан»

«Ювентус» лидирует в переговорах с «Ромой» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло. Об этом сообщило издание Football Italia со ссылкой на Tuttosport.

Туринский клуб опережает «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Милан», которые также заинтересованы в покупке 19-летнего итальянца.

«Бьянконери» считают футболиста подходящим вариантом и готовы заплатить 60 миллионов евро.