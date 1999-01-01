«Ювентус» – лидер в борьбе за Дзаньоло. На хавбека претендуют «Реал», «МЮ» и «Милан»

С Юве хоть что то выиграет, но будет ли он там основным....
«Ювентус» лидирует в переговорах с «Ромой» по трансферу полузащитника Николо Дзаньоло. Об этом сообщило издание Football Italia со ссылкой на Tuttosport.
Туринский клуб опережает «Реал», «Манчестер Юнайтед» и «Милан», которые также заинтересованы в покупке 19-летнего итальянца.
«Бьянконери» считают футболиста подходящим вариантом и готовы заплатить 60 миллионов евро.
- Дзаньоло – воспитанник «Фиорентины» и «Интера».
- Перешел в «Рому» из миланского клуба в июле 2018 года за 4,5 миллиона евро.
- В текущем сезоне забил 5 голов и отдал 2 ассиста в 28 играх.
- В феврале стал самым молодым итальянцем-автором дубля в истории ЛЧ.
- Transfermarkt оценивает его в 40 миллионов.
- Также сообщалось об интересе «Манчестер Сити».