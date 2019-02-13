19-летний Дзаньоло — самый молодой автор дубля в ЛЧ среди итальянцев

«Рома» обыграла «Порту» со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

Дублем в составе команды Эусебио Ди Франческо отметился полузащитник Николо Дзаньоло.

Итальянец в возрасте 19 лет, шести месяцев и 30 дней стал самым молодым автором 2+ мячей среди итальянцев.