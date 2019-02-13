19-летний Дзаньоло — самый молодой автор дубля в ЛЧ среди итальянцев

«Рома» обыграла «Порту» со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Дублем в составе команды Эусебио Ди Франческо отметился полузащитник Николо Дзаньоло.
Итальянец в возрасте 19 лет, шести месяцев и 30 дней стал самым молодым автором 2+ мячей среди итальянцев.
- На юношеском уровне Дзаньоло выступал за «Фиорентину» и «Интер».
- В июле 2018 года миланский клуб продал его «Роме» за 4,5 миллиона евро.
- Игрок забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 21 матче нынешнего сезона.
- Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.