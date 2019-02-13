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    19-летний Дзаньоло — самый молодой автор дубля в ЛЧ среди итальянцев

    «Рома» обыграла «Порту» со счетом 2:1 в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов.

    Дублем в составе команды Эусебио Ди Франческо отметился полузащитник Николо Дзаньоло.

    Итальянец в возрасте 19 лет, шести месяцев и 30 дней стал самым молодым автором 2+ мячей среди итальянцев.

    • На юношеском уровне Дзаньоло выступал за «Фиорентину» и «Интер».
    • В июле 2018 года миланский клуб продал его «Роме» за 4,5 миллиона евро.
    • Игрок забил 3 гола и отдал 2 ассиста в 21 матче нынешнего сезона.
    • Transfermarkt оценивает его в 10 миллионов евро.

    Источник: OptaPaolo

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    13.02.2019 01:31
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