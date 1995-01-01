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    Гиггз: «Ветераны «МЮ» сыграли более 2 тысяч матчей за клуб. Но Златану, конечно, виднее»

    Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз ответил Златану Ибрагимовичу, который сказал, что «ветераны «Юнайтед» ноют, потому что их не оставили работать в клубе».

    «После более 2000 матчей (о выпуске академии 1992 года, в которой играли Гиггз, Скоулз, Батт и братья Невиллы – прим. «Бомбардира») за клуб мы имеем право на мнение. Иногда оно позитивное, иногда негативное.

    Мы остаемся болельщиками этого клуба, как и другие экс-футболисты, ныне работающие на телевидении и радио.

    В футболе имеют место разные мнения. Но ему, конечно, виднее о ситуации в клубе», – сказал Гиггз.

    • Ибрагимович играет за «ЛА Гэлакси», куда перешел в марте 2018 года после двух лет в «МЮ».
    • Гиггз завершил карьеру в 2014 году и вошел в тренерский штаб «Юнайтед». В январе-2018 возглавил сборной Уэльса.

    Источник: Sky Sports

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    Сегодня, 21:20
    Комментарии4
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      Рейтинг: +5583

      Asbjorn 22 минуты назад

      Сейчас бы слушать мнение футболиста,возомнившего себя богом,да,забивает красивые голы,но вспомните такого футболиста как Ле Тиссье,он не менее красиво забивал(хоть и не Англии через себя)

      1
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      Рейтинг: +1117

      Бабушка Зильзиля > Asbjorn 2 минуты назад

      Точно! Учитывая, что Меттью укрощал еще кожаный мяч!

      0
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      Рейтинг: +2205

      Yev 2 часа назад

      Просто нарцисс Златушка не стой ноги встал, да ещё и првщик в зеркальце разглядел.

      0
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      Рейтинг: +676

      Sedoi_Goblin 2 часа назад

      Сказал- как отрезал!

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