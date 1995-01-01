Гиггз: «Ветераны «МЮ» сыграли более 2 тысяч матчей за клуб. Но Златану, конечно, виднее»

Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз ответил Златану Ибрагимовичу, который сказал, что «ветераны «Юнайтед» ноют, потому что их не оставили работать в клубе».

«После более 2000 матчей (о выпуске академии 1992 года, в которой играли Гиггз, Скоулз, Батт и братья Невиллы – прим. «Бомбардира») за клуб мы имеем право на мнение. Иногда оно позитивное, иногда негативное.

Мы остаемся болельщиками этого клуба, как и другие экс-футболисты, ныне работающие на телевидении и радио.

В футболе имеют место разные мнения. Но ему, конечно, виднее о ситуации в клубе», – сказал Гиггз.