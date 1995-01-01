Гиггз: «Ветераны «МЮ» сыграли более 2 тысяч матчей за клуб. Но Златану, конечно, виднее»

Сейчас бы слушать мнение футболиста,возомнившего себя богом,да,забивает красивые голы,но вспомните такого футболиста как Ле Тиссье,он не менее красиво забивал(хоть и не Англии через себя)
Экс-полузащитник «Манчестер Юнайтед» Райан Гиггз ответил Златану Ибрагимовичу, который сказал, что «ветераны «Юнайтед» ноют, потому что их не оставили работать в клубе».
«После более 2000 матчей (о выпуске академии 1992 года, в которой играли Гиггз, Скоулз, Батт и братья Невиллы – прим. «Бомбардира») за клуб мы имеем право на мнение. Иногда оно позитивное, иногда негативное.
Мы остаемся болельщиками этого клуба, как и другие экс-футболисты, ныне работающие на телевидении и радио.
В футболе имеют место разные мнения. Но ему, конечно, виднее о ситуации в клубе», – сказал Гиггз.
- Ибрагимович играет за «ЛА Гэлакси», куда перешел в марте 2018 года после двух лет в «МЮ».
- Гиггз завершил карьеру в 2014 году и вошел в тренерский штаб «Юнайтед». В январе-2018 возглавил сборной Уэльса.