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    Ибрагимович: «Ветераны «МЮ» все время ноют, потому что их не оставили работать в клубе»

    Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал об отношении к критически настроенным ветеранам команды.

    «Их там больше нет. Они выступают по телевидению и все время ноют, потому что в клубе их больше нет. Но если вы хотите быть в клубе, идите и найдите себе там работу.
    Нельзя постоянно жаловаться и критиковать с экранов ТВ.

    У вас было свое время в «Манчестер Юнайтед», мы об этом в курсе», – заявил швед.

    • «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 58 очками.
    • Английский клуб пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.

    Источник: The Mirror

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    Комментарии2
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    • ...
      Рейтинг: +3646

      84aivengo 40 минут назад

      а ты ветеран какого клуба,при всех твоих заслугах.?

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +330

      xrrrx 53 минуты назад

      тоже самое что бывшие спартаковцы) всегда смешно читать их писанину

      3
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