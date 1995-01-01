Ибрагимович: «Ветераны «МЮ» все время ноют, потому что их не оставили работать в клубе»

а ты ветеран какого клуба,при всех твоих заслугах.?
Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал об отношении к критически настроенным ветеранам команды.
«Их там больше нет. Они выступают по телевидению и все время ноют, потому что в клубе их больше нет. Но если вы хотите быть в клубе, идите и найдите себе там работу.
Нельзя постоянно жаловаться и критиковать с экранов ТВ.
У вас было свое время в «Манчестер Юнайтед», мы об этом в курсе», – заявил швед.
- «Манчестер Юнайтед» занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата Англии с 58 очками.
- Английский клуб пробился в четвертьфинал Лиги чемпионов.