Ибрагимович: «Ветераны «МЮ» все время ноют, потому что их не оставили работать в клубе»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Златан Ибрагимович рассказал об отношении к критически настроенным ветеранам команды.

«Их там больше нет. Они выступают по телевидению и все время ноют, потому что в клубе их больше нет. Но если вы хотите быть в клубе, идите и найдите себе там работу.

Нельзя постоянно жаловаться и критиковать с экранов ТВ.

У вас было свое время в «Манчестер Юнайтед», мы об этом в курсе», – заявил швед.