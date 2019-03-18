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    Глушенков: «После стычки с Жирковым я понял, что дебютировал по-настоящему»

    Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков прокомментировал стычку с Юрием Жирковым в матче с «Зенитом» (1:1).

    В игре 20-го тура чемпионата России он наступил на ногу 35-летнему защитнику, а тот ударил мячом в спину 19-летнему футболисту.

    «Конечно, я не специально наступил ему на ногу. Наверное, ему было больно. В пылу борьбы, когда цена результата очень велика, бывает всякое.

    После этого момента я окончательно понял, что дебютировал по-настоящему! Хочется пожелать успехов и ему, и сборной России в предстоящей игре с Бельгией.

    Высказывания Радимова? Возможно, Владислав Радимов был расстроен тем, что я забил «Зениту-2» два гола за «Чертаново», когда мы выиграли 4:0, и один гол недавно за «Спартак-2» в ФНЛ.

    А вообще, я не хочу обсуждать высказывания других людей. Мое дело играть в футбол», — сказал Глушенков.

    • «Жаль, в голову не попал – может, научило бы чему-нибудь молодeжь», – написал в твиттере Радимов.
    • Глава комитета РФС по этике Семен Андреев сказал, что Радимов может понести наказание.
    • Отборочный матч Евро-2020 Бельгия – Россия состоится 21-го марта в Брюсселе.

    Источник: Sport24

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    18.03.2019 22:23
    Комментарии20
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      Рейтинг: +2404

      Добрый Бобер 1 час назад

      Нужно стремиться, чтобы каждый тренер соперников "Спартак" был на тебя обижен. И лучше за хет-трик.

      -1
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      Рейтинг: +970

      SPARTAK 85 1 час назад

      Жирков упал в моих глазах. Видно же, что он спиной стоял к Жиркову и приземлился на ногу ему не специально.

      -1
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      Рейтинг: +19

      Speedmeister 2 часа назад

      за такие вещи, что сделал Жирков, обычно в футболе красная даётся...разве нет?

      0
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      Рейтинг: +3891

      piligrim1986 3 часа назад

      а радимову видно в голову не раз прилетало

      0
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      Рейтинг: +3891

      piligrim1986 3 часа назад

      вот за этот эпизод жиркову должны минимум были дать желтую, а то и красную.
      да и вообще юра парень крутой, на пацана прям смело наехал

      1
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      Рейтинг: +8241

      slavutiq70 8 часов назад

      Нормально ответил на вопросы парень,,,главное теперь играть и тренироваться до 7 пота,,,,,Юрий тоже в принципе всё правильно сделал ,,,осознал что погорячился и публично извинился,,,А вот Радимов совсем не красиво себя повёл,,,,

      3
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    • ...
      Рейтинг: +209

      Lilipyt 9 часов назад

      Ой да там Жирков сам виноват! Подлетел сзади ударив по подошве и после опустил ногу под опорную ногу соперника. Вспоминается матч на отбор ЕВРО 2006 среди молодежных команд в ответном стыковом матче против Дании, где судья отменил гол Бухарова (да-да, когда-то он попадал не только по мячу, но и по воротам) и Жирков подбежал к боковому судье предлагая свою футболку, за что был изгнан с поля. Тогда не один Ж Жирков отметился красной карточкой, так же ее увидел Быстров, Черногаев, Самедов и Бухаров, матч был веселый. Итог таков: завышенная дурость у него уже давно и удивляться такому не стоит.

      -1
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      Рейтинг: +3125

      ivany4 9 часов назад

      Судя по высказываниям, паренек по-умнее будет, этих матерых "футболистов". Хотелось бы что бы он вырос в настоящего мастера, и не растерял эти принципы с возрастом.

      7
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      Рейтинг: +570

      headdevil 9 часов назад

      Паренек молодец, не повелся. А у Жиркова явно кризис среднего возраста или чего у него там =D

      2
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      Рейтинг: +18526

      gol_kak_sokol 10 часов назад

      Дебютируешь по-настоящему, когда коням и бомжам забьешь. Вперед малыш.

      4
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