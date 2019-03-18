Глушенков: «После стычки с Жирковым я понял, что дебютировал по-настоящему»

Полузащитник «Спартака» Максим Глушенков прокомментировал стычку с Юрием Жирковым в матче с «Зенитом» (1:1).

В игре 20-го тура чемпионата России он наступил на ногу 35-летнему защитнику, а тот ударил мячом в спину 19-летнему футболисту.

«Конечно, я не специально наступил ему на ногу. Наверное, ему было больно. В пылу борьбы, когда цена результата очень велика, бывает всякое.

После этого момента я окончательно понял, что дебютировал по-настоящему! Хочется пожелать успехов и ему, и сборной России в предстоящей игре с Бельгией.

Высказывания Радимова? Возможно, Владислав Радимов был расстроен тем, что я забил «Зениту-2» два гола за «Чертаново», когда мы выиграли 4:0, и один гол недавно за «Спартак-2» в ФНЛ.

А вообще, я не хочу обсуждать высказывания других людей. Мое дело играть в футбол», — сказал Глушенков.