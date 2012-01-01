РПЛ. «Ахмат» в гостях обыграл «Уфу»

Встреча 20-го тура чемпионата России «Уфа» – «Ахмат» закончилась со счетом 0:1. Голом отмтетился полузащитник Антон Швец.

Грозненцы набрали 27 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице. У «Уфы» 16 баллов и 15-я позиция.

Тур продолжится матчем «Локомотив» – «Краснодар». Начало – в 16:30 по московскому времени.

«Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Ранее стали известны стартовые составы.

Россия. Премьер-лига. 20 тур

Уфа – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

Гол: 0:1 – Швец, 72.

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Карп, Аликин, Йокич, Ваньек (Пауревич, 76), Тилль, Сысуев (Аилев, 70), Бизяк (Вомбергар, 65), Кротов.

«Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Родолфо, Швец, Раванелли (Бериша, 73), Силва, Шиманьски (Иванов, 84), Балай (Мбенге, 67).

Предупреждения: Ваньек, 2; Живоглядов, 24 – Лима, 33; Мохаммади, 62.

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