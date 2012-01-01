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    РПЛ. «Ахмат» в гостях обыграл «Уфу»

    Встреча 20-го тура чемпионата России «Уфа»«Ахмат» закончилась со счетом 0:1. Голом отмтетился полузащитник Антон Швец.

    Грозненцы набрали 27 очков и поднялись на девятое место в турнирной таблице. У «Уфы» 16 баллов и 15-я позиция.

    Тур продолжится матчем «Локомотив»«Краснодар». Начало – в 16:30 по московскому времени.

    «Бомбардир» проведет текстовую онлайн-трансляцию. Ранее стали известны стартовые составы.

    Россия. Премьер-лига. 20 тур

    Уфа – Ахмат (Грозный) – 0:1 (0:0)

    Гол: 0:1 – Швец, 72.

    «Уфа»: Беленов, Живоглядов, Неделчару, Карп, Аликин, Йокич, Ваньек (Пауревич, 76), Тилль, Сысуев (Аилев, 70), Бизяк (Вомбергар, 65), Кротов.

    «Ахмат»: Городов, Уциев, Плиев, Семенов, Мохаммади, Родолфо, Швец, Раванелли (Бериша, 73), Силва, Шиманьски (Иванов, 84), Балай (Мбенге, 67).

    Предупреждения: Ваньек, 2; Живоглядов, 24 – Лима, 33; Мохаммади, 62.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Источник: Бомбардир

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    Сегодня, 15:54
    Комментарии6
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      Рейтинг: -26

      RJM555 4 часа назад

      Поздравляю Ахмат с победой заслуженной.....

      0
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      Рейтинг: +2616

      Ral13 5 часов назад

      Ну что с тобой, Уфа? Как же так???

      0
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      Рейтинг: +10922

      Alimpasha 6 часов назад

      Честно говоря Уфа смотрелась лучше,но фортуна улыбнулась Ахмату,хоть играют ахматовцы все хуже и хуже с каждым туром.

      1
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      Рейтинг: -26

      RJM555 > Alimpasha 4 часа назад

      я смотрю ты сильный аналитик.........

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      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян 6 часов назад

      Склонялся к счёту 0:1, но всё же поставил 1:2, но всё равно 3 очка принесли в копилку прогноза в батле.

      0
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      Рейтинг: +473

      Аден 7 часов назад

      уфа на выход, пердив заждался.

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