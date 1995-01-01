Президент «Зенита» Медведев: «Такой Жирков, конечно, нужен сборной России»

после 30 минут игры сразу видно задыхается как астматик и перестаёт бегать ну неужели на его место молодого нельзя ставить чего лысый боится ведь надо как то обновлять команду так и будет со старыми стропами игру ставить. такое ощущение что страна наша АННДОРА СОБРАТЬ КОМАНДУ ОХ КАКАЯ ПРОБЛЕМА
Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вызов полузащитника команды Юрия Жиркова в сборную России на отборочные матчи к Евро-2020 с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном (24 марта, Астана).
После чемпионата мира-2018 35-летний футболист объявил о завершении выступлений за национальную команду.
«Не случайно Станислав Черчесов принял решение его вызвать. У них был разговор после первого матча с «Вильярреалом». И, насколько я знаю, была договоренность, что если его физическое состояние будет на уровне клуба и сборной, то тогда Юрий в сборную поедет.
Очевидно, что его физическая и игровая форма соответствует требованиям «Зенита». Он прекрасно себя проявил в двух матчах после перерыва, и такой Жирков, конечно, нужен сборной», – сказал Медведев.
- Жирков выступает за сборную России с 2005 года.
- В составе национальной команды хавбек сыграл 87 встреч и отметился двумя голами.