Президент «Зенита» Медведев: «Такой Жирков, конечно, нужен сборной России»

Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вызов полузащитника команды Юрия Жиркова в сборную России на отборочные матчи к Евро-2020 с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном (24 марта, Астана).

После чемпионата мира-2018 35-летний футболист объявил о завершении выступлений за национальную команду.

«Не случайно Станислав Черчесов принял решение его вызвать. У них был разговор после первого матча с «Вильярреалом». И, насколько я знаю, была договоренность, что если его физическое состояние будет на уровне клуба и сборной, то тогда Юрий в сборную поедет.

Очевидно, что его физическая и игровая форма соответствует требованиям «Зенита». Он прекрасно себя проявил в двух матчах после перерыва, и такой Жирков, конечно, нужен сборной», – сказал Медведев.