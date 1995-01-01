Авторизация

Войдите на сайт, чтобы оценить посты и коментарии

Забыли пароль?
Зарегистрироваться

Войти как пользоавтель:

Регистрация
Регистрируясь на сайте, вы принимаете
условия Пользовательского соглашения.
Сброс пароля

Сброс
Введите ваш ник на сайте
Наши соцсети
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Тест: угадай футболиста по части имени
    Тест: угадай футболиста по части имени
    2 Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    Тест: что вы знаете о легендарной серии Акинфеева?
    3 Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?
    Тест: можете ли вы стать вратарем сборной?

    Президент «Зенита» Медведев: «Такой Жирков, конечно, нужен сборной России»

    Президент «Зенита» Александр Медведев прокомментировал вызов полузащитника команды Юрия Жиркова в сборную России на отборочные матчи к Евро-2020 с Бельгией (21 марта, Брюссель) и Казахстаном (24 марта, Астана).

    После чемпионата мира-2018 35-летний футболист объявил о завершении выступлений за национальную команду.

    «Не случайно Станислав Черчесов принял решение его вызвать. У них был разговор после первого матча с «Вильярреалом». И, насколько я знаю, была договоренность, что если его физическое состояние будет на уровне клуба и сборной, то тогда Юрий в сборную поедет.

    Очевидно, что его физическая и игровая форма соответствует требованиям «Зенита». Он прекрасно себя проявил в двух матчах после перерыва, и такой Жирков, конечно, нужен сборной», – сказал Медведев.

    • Жирков выступает за сборную России с 2005 года.
    • В составе национальной команды хавбек сыграл 87 встреч и отметился двумя голами.

    Источник: ТАСС

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 06:41
    Комментарии13
    ...
    • ...
      Рейтинг: +29594

      Полная Канистра 10 часов назад

      после 30 минут игры сразу видно задыхается как астматик и перестаёт бегать ну неужели на его место молодого нельзя ставить чего лысый боится ведь надо как то обновлять команду так и будет со старыми стропами игру ставить. такое ощущение что страна наша АННДОРА СОБРАТЬ КОМАНДУ ОХ КАКАЯ ПРОБЛЕМА

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +60136

      zigbert 10 часов назад

      Видно брать больше некого.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +247

      gunstilzit 13 часов назад

      Отдайте Юре паспорт!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2502

      Агасфер 13 часов назад

      Круг президентов снова сужен:
      Такой Медведев нам не нужен!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3981

      prezent2017 13 часов назад

      Такому Жиркову, конечно, нужен клистир и теплый сортир. Поизносился Юра, устал. Дайте ему отдохнуть!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +347

      Фанат Рубина 13 часов назад

      логика черчеса пи**ец.. есть щенников, скопинцев, стотцкий, петров, (3 вообще из одной команды)
      караваев там может сыграть.....
      надо вызвать жиркова!
      за сборную лысого обму*ка этого все больше и больше не хочется болеть. чтобы провалились в первых играх отбора и этого и идиота уволили!

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +347

      Фанат Рубина > Фанат Рубина 13 часов назад

      и еще многие игроки вызваны не по заслугам на кой нужен дзюба который не забивает, на кой косячный лунев и шунин?
      нахер нужен ионов?
      где ШАПИ. где селихов, где сорокин?

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +3981

      prezent2017 > Фанат Рубина 13 часов назад

      Гнать надо лысого. Из-за его тупости в финал ЧМ не попали!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9057

      Garrincha58 13 часов назад

      Медведев смотрите лучше хоккей

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +9057

      Garrincha58 14 часов назад

      могу поспорить Жирков после сборов на игры в сборной за Зенит больше не сыграет так как опять травмируется и будет ещё год лечиться

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +62278

      Рубик Докоян 14 часов назад

      У нас не только дефицит игроков на некоторые позиции в сборной, но ещё больше тренеров для неё...

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1009

      InterMilLano1908 15 часов назад

      Чем Жора Щенников хуже старого Жиркова?!?! А на казахов можно и набибулина наиграть уже.

      4
      Ответить
    Партнеры
    Рейтинг пользователей
    #1
    sv1969
    106804
    #2
    Chernyi Lis
    79033
    #3
    Zenit-84
    77059
    #4
    Андрей Ермошин
    69241
    #5
    insider_retro
    65615
    Все
    • Читайте нас: 
    • Рейтинг@Mail.ru