АПЛ. «Вест Хэм» выиграл у «Хадеррсфилда» благодаря дублю Чичарито в концовке. «Лестер» в меньшинстве обыграл «Бернли»

«Вест Хэм» дома обыграл «Хаддерсфилд» в матче 31-го тура АПЛ со счетом 4:3. К середине второго тайма хозяева проигрывали 1:3, но благодаря голам защитника Анжело Огбонны и форварда Чичарито победили.

«Вест Хэм» с 42 очками занимает девятую строчку в таблице, «Хаддерфсилд» с 14 очками идет последним.

В другом матче «Лестер» вдесятером обыграл «Бернли» – 2:1, а «Борнмут» и «Ньюкасл» сыграли вничью – 2:2.

Чемпионат Англии. АПЛ. 31-й тур

Бернли – Лестер – 1:2 (1:1)

Голы: 0:1 – Мэддисон, 33; 1:1 – Макнейл, 38; 1:2 – Морган, 90.

Удаление: нет – Магуайр, 4.

Борнмут – Ньюкасл – 2:2 (0:1)

Голы: 0:1 – Рондон, 45+5; 1:1 – Кинг (с пенальти), 48; 2:1 – Кинг, 81; 2:2 – Ричи, 90+4.

Вест Хэм – Хаддерсфилд – 4:3 (1:2)

Голы: 1:0 – Нобл (с пенальти), 15; 1:1 – Бакуна, 17; 1:2 – Ахерн-Грант, 30; 1:3 – Ахерн-Грант, 65; 2:3 – Огбонна, 75; 3:3 – Чичарито, 84; 4:3 – Чичарито, 90+2.

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