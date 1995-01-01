Серия А. «Сампдория» обыграла «Сассуоло», команды забили 8 голов на двоих

«Сампдория» на выезде переиграла «Сассуоло» со счетом 5:3 в матче 28-го тура Серии А.

В составе хозяев забивали Жереми Бога, Альфред Дункан и Хума Бабакар. За генуэзцев отличились Грегор Дефрель, Фабио Квальярелла, Карол Линетти, Деннис Прат и Маноло Габбиадини.

Благодаря этой победе «Сампдория» оказалась на восьмом месте в турнирной таблице первенства, а «Сассуоло» остался на 12-й строчке.

Чемпионат Италии. Серия А. 28-й тур

Сассуоло – Сампдория – 3:5 (1:3)

Голы: 0:1 – Дефрель, 15; 0:2 – Квальярелла, 36; 1:2 – Бога, 38; 1:3 – Линетти, 39; 1:4 – Прат, 46; 2:4 – Дункан, 63; 2:5 – Габбиадини, 72; 3:5 – Бабакар, 90.

А в пятницу «Кальяри» дома одолел «Фиорентину».

«Кальяри» – «Фиорентина» – 2:1 (0:0)

Голы: 1:0 – Жоао Педро, 52; 2:0 – Чеппителли, 66; 2:1 – Кьеза, 88.

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