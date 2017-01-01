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    УЕФА после матча с «Вильярреалом» открыл дело в отношении «Зенита»

    «Зенит» может быть подвергнут дисциплинарным санкциям со стороны УЕФА после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:2). В отношении российского клуба открыто дело.

    Фанаты клуба совершали акты вандализма по ходу встречи. Это не первое дисциплинарное дело, открытое по ходу еврокубкового сезона в отношении клубов из России.

    • Ранее санкциям подвергались ЦСКА, «Спартак».
    • «Зенит» лидирует в РПЛ.
    • 17 марта зенитовцы сыграют со «Спартаком».

    Источник: УЕФА

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    Комментарии12
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      Рейтинг: -1457

      morgan59 5 часов назад

      Помнится после поражения в Краснодаре, "БОЛЕЛЬЩИКИ" Зенита, публично обоссали кресла , ссали на проходы,веером разбрызгивая свои саки. Не удивлён. Культурная столица показывает всю свою культуру во всей красе. Видимо сказалась привычка, они наверняка этому учились у родителей при посещении театров, Зимнего дворца и прочих культурных центров Питера.

      1
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      Рейтинг: +18

      Шелкопёр > morgan59 2 часа назад

      И чо местные им люлей не навешали?!

      0
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      Рейтинг: +59995

      zigbert 6 часов назад

      А как же без санкций.

      1
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 12 часов назад

      Кто совершил, тот пусть и отвечает. Причем тут Зенит?

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      Рейтинг: -1457

      morgan59 > prezent2017 5 часов назад

      Кто воспитал своих фанатов, тот пусть за них и отвечает.

      1
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      Рейтинг: +61994

      Рубик Докоян 14 часов назад

      Смотреть нынешнюю игру "Зенита" -- это мазохизм, а ещё лететь для этого в Испанию...

      2
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      Рейтинг: +3617

      84aivengo 17 часов назад

      нервы не железные... после таких результатов,я бы сам на себя заранее открыл дело...

      2
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      Рейтинг: +2449

      woyser 17 часов назад

      Да какое к чертям наказание после общего результата 2-5?

      0
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      Рейтинг: -10

      vasiliyafanasev 19 часов назад


      Xoтитe cделать cвoe тeлo кpacивым кaк у спopтcмeнов? 3нaкoмый paccказaл как пoдкaчать тeлo не xодя в тpeнaжёpку и нe сидя на изнуpитeльных диeтах, пoвepьтe этo caмый инновациoнный и дeйcтвенный спocoб. вoт мой peзультaт зa двe недeли (извинитe за cпам)! ---- http://copi.st/aR2a

      -3
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      Рейтинг: +903

      petrucho-spb 22 часа назад

      Поконкретнее бы.

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      Рейтинг: +4467

      KLIM777 > petrucho-spb 22 часа назад

      да как всегда маркером написали на сиденье Зенит)))

      4
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      Рейтинг: -1457

      morgan59 > petrucho-spb 5 часов назад

      Обоссали кресла фан-сектора.

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