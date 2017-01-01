УЕФА после матча с «Вильярреалом» открыл дело в отношении «Зенита»

Помнится после поражения в Краснодаре, "БОЛЕЛЬЩИКИ" Зенита, публично обоссали кресла , ссали на проходы,веером разбрызгивая свои саки. Не удивлён. Культурная столица показывает всю свою культуру во всей красе. Видимо сказалась привычка, они наверняка этому учились у родителей при посещении театров, Зимнего дворца и прочих культурных центров Питера.
«Зенит» может быть подвергнут дисциплинарным санкциям со стороны УЕФА после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:2). В отношении российского клуба открыто дело.
Фанаты клуба совершали акты вандализма по ходу встречи. Это не первое дисциплинарное дело, открытое по ходу еврокубкового сезона в отношении клубов из России.