УЕФА после матча с «Вильярреалом» открыл дело в отношении «Зенита»

«Зенит» может быть подвергнут дисциплинарным санкциям со стороны УЕФА после ответного матча 1/8 финала Лиги Европы против «Вильярреала» (1:2). В отношении российского клуба открыто дело.

Фанаты клуба совершали акты вандализма по ходу встречи. Это не первое дисциплинарное дело, открытое по ходу еврокубкового сезона в отношении клубов из России.