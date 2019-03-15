Лига Европы. Гол Йовича «Интеру» вывел «Айнтрахт» в четвертьфинал, «Арсенал» отыгрался с «Ренном», в двух матчах начались овертаймы

Гол нападающего Луки Йовича принес «Айнтрахту» победу в матче 1/8 финала Лиги Европы против «Интера».
После нулевой ничьи в первой встрече немецкий клуб оформил выход в следующий раунд.
«Арсенал» обыграл «Ренн» – 3:0 и вышел в четвертьфинал с общим счетом 4:3.
Встречи «Бенфика» – «Динамо» Загреб и «Славия» – «Севилья» продолжатся овертаймами.
Лига Европы. 1/8 финала. Ответный матчи
Интер (Италия) – Айнтрахт (Германия) – 0:1 (0:1)
Голы: 0:1 – Йович, 4.
Первый матч – 0:0
Арсенал (Англия) – Ренн (Франция) – 3:0 (2:0)
Голы: 1:0 – Обамеянг, 5; 2:0 – Мэйтленд-Найлс, 15; 3:0 – Обамеянг, 72.
Первый матч – 1:3