Лига Европы. «Вильярреал» сыграет с «Зенитом» за четвертьфинал

Желаю победы Зениту , но только в трудной и упорной борьбе , что бы на 17 - ое сил совсем не осталось )))))
Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Вильярреал» примет «Зенит».
Игра пройдет в Испании на стадионе «Эстадио де ла Серамика».
В первом матче 17-я команда Примеры обыграла лидера РПЛ со счетом 3:1.
В предыдущей стадии турнира российская команда победила «Фенербахче», а испанцы были сильнее лиссабонского «Спортинга».
«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вильярреал» – «Зенит». Начало в 23:00 по московскому времени.