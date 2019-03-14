Лига Европы. «Вильярреал» сыграет с «Зенитом» за четвертьфинал

Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Вильярреал» примет «Зенит».

Игра пройдет в Испании на стадионе «Эстадио де ла Серамика».

В первом матче 17-я команда Примеры обыграла лидера РПЛ со счетом 3:1.

В предыдущей стадии турнира российская команда победила «Фенербахче», а испанцы были сильнее лиссабонского «Спортинга».

«Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вильярреал» – «Зенит». Начало в 23:00 по московскому времени.

