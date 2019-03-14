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    Лига Европы. «Вильярреал» сыграет с «Зенитом» за четвертьфинал

    Сегодня, 14 марта, состоится ответный матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Вильярреал» примет «Зенит».

    Игра пройдет в Испании на стадионе «Эстадио де ла Серамика».

    В первом матче 17-я команда Примеры обыграла лидера РПЛ со счетом 3:1.

    В предыдущей стадии турнира российская команда победила «Фенербахче», а испанцы были сильнее лиссабонского «Спортинга».

    «Бомбардир» будет вести текстовую трансляцию матча «Вильярреал» – «Зенит». Начало в 23:00 по московскому времени.

    Источник: Бомбардир.ру

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    14.03.2019 08:22
    Комментарии40
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      Рейтинг: +13225

      VVM1964 14 марта, 19:24

      Желаю победы Зениту , но только в трудной и упорной борьбе , что бы на 17 - ое сил совсем не осталось )))))

      0
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      ...
      Рейтинг: +670

      Леха из Твери > VVM1964 14 марта, 19:31

      Так вот почему Спартак вылетел из всех евротурниров так быстро...силенки на матч с Зенькой поберечь...

      0
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      Рейтинг: +3958

      prezent2017 14 марта, 18:39

      Зенит, вспомни минских ментов!

      0
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    • ...
      Рейтинг: +522

      ДяДь ПашА 14 марта, 18:34

      не верится в Зенит и Семак вечно плачет ,что не кому играть,хотя игроков на 2 состава.

      0
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      Рейтинг: +59993

      zigbert 14 марта, 16:44

      Все будет зависеть от заряженности на игру. В таких матчах надо показать характер. Удачи Зениту.

      6
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      Рейтинг: +11558

      portero 14 марта, 14:58

      Ждём вечера и надеемся что нам будет за кого поболеть в 1/4

      9
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    • ...
      Рейтинг: +31

      fedorovi4 14 марта, 13:19

      судя по всему Семак стелет себе соломку. заранее выделяя следующий матч со Спартаком. это плохо и трусливо. так победный дух не делается. не смотря на это и вопреки словам Семака верю в Команду и надеюсь на общую победу в серии пенальти.

      6
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      ...
      Рейтинг: +11558

      portero > fedorovi4 14 марта, 14:53

      Он наверное трезво оценил свои возможности, как тренера

      8
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      Рейтинг: +7314

      DeStar 14 марта, 11:49

      Шансов малова-то.. Ведь забивать нужно 3...да еще и не пропустить. Нет шансов считаю. но буду рад ошибиться. Все же зенит не барса, и не юве. камбеки такие делать

      5
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      Рейтинг: +126

      platinum93 > DeStar 14 марта, 12:17

      это в любом случае Родной клуб, будем верить до конца, и с 3:0 против Маккаби, за 15 минут, 4:3 сделали, конечно Вильяреал не та команда, но то было в течении матча, а тут у нас все 90 минут в распоряжении

      6
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      ...
      Рейтинг: +11558

      portero > DeStar 14 марта, 14:53

      Для испанцев формальность, спасти Зенит может только чудо

      8
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      Рейтинг: +126

      platinum93 14 марта, 10:56

      да будут они биться, в любом случае, что бы не говорил Семак, надеюсь Дзюба сегодня отдохнет и мы покажем скоростной, атакующий футбол с Дриусси и Азмуном впереди, как при Петержеле с Аршавиным и Кержаковым, хоть какое-то удовлетворение тогда от матча можно будет получить

      6
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      ...
      Рейтинг: +11558

      portero > platinum93 14 марта, 14:54

      Вот сомнения что Дзюба отдохнет, такое впечатление что уже главное Семака

      9
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      ...
      Рейтинг: +126

      platinum93 > portero 14 марта, 16:37

      авторитета не хватает, его на лавку посадить

      3
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    • ...
      Рейтинг: +8155

      slavutiq70 14 марта, 10:47

      Да Зенит вроде как по словам главного и не собирается бороться за выход все силы на Спартак,,,,,так что думаю и смотреть не стоит,,,,,,,А вот Краснодар посмотрим там будет борьба ,,,,,,,,

      5
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      ...
      Рейтинг: +11558

      portero > slavutiq70 14 марта, 14:56

      Краснодара удачи!
      Зениту даже фарт не поможет, нужно выложиться на 150% а уже лень

      8
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      Рейтинг: +670

      Леха из Твери 14 марта, 10:39

      Зенит сделает камбэк, счет 0-3. Заболтный - хеттрик.

      6
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      ...
      Рейтинг: +11558

      portero > Леха из Твери 14 марта, 14:58

      Ну если только ему испанцы дадут до мяча дотронуться , скорее всего он заработает удаление, чем забьет

      9
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