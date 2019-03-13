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    Жиго спустя полгода вернулся в общую группу «Спартака». Игрок работал с ограничениями

    Защитник «Спартака» Самуэль Жиго сегодня провел тренировку в общей группе. Француз занимался с ограничениями.

    В сентябре прошлого года футболист перенес операцию на крестообразных связках колена.

    • В воскресенье, 17 марта, москвичи на «Открытие Арене» сыграют с «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ.
    • Жиго перешел в «Спартак» из «Гента» за 8 миллионов евро в июле 2018 года.
    • В этом сезоне защитник провел за красно-белых восемь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

    Источник: Официальный сайт «Спартака»

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    13.03.2019 14:55
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 14 марта 2019, 05:11

      Замечательная весть!Теперь главное не форсировать возвращение в основу.Пусть всё должным образом придёт в норму и в игровой тонус!С возвращением Самюэль!

      0
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      Рейтинг: +2726

      a_who 13 марта 2019, 19:11

      Скорее в основу !

      0
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      Рейтинг: +6913

      батог 13 марта 2019, 18:59

      Ура !!!

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      Рейтинг: +437

      sergeIKAZ 13 марта 2019, 17:40

      Ждём с нетерпением. И главное, без травм!

      2
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      Рейтинг: -25

      vadimseleznyov 13 марта 2019, 17:05

      Народ теперь что бы подтянуть живот, накачать пресс, убрать бока и сделать тело красивым не нужно сидеть на диетах и заниматься в спортзале! Недавно опробовал уникальный пояс миостимулятор с помощью которого я убрал пузо и накачал пресс, руки и спину всего за две недели не выходя из дома (просто надел и включил). На днях купил пояс девушке, и вышло в 2 раза дешевле чем я брал, советую купить пока такая акция! А вычитал о нем у этого чувака ----- http://cort.as/-F24N

      -2
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 13 марта 2019, 16:24

      Самое удачное приобретение Спартака за последнее время. Здоровья и успешного восстановления.

      10
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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 13 марта 2019, 15:30

      Скорейшего возвращения в состав,,,,,действительно нужный игрок,,,,,

      11
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      Рейтинг: +33671

      VVM1964 13 марта 2019, 15:24

      И это очень хорошо . Пожелание - поскорее набрать былую форму и без травм в дальнейшем .

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      Рейтинг: +886

      kolyma999 13 марта 2019, 15:23

      Ждём на поле,надеемся в обороне будет намного больше порядка.Удачи!

      9
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      Рейтинг: +415

      uS_Number oNe 13 марта 2019, 15:18

      Наконец-то, быстрее возвращайся на поле ))

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