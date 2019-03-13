Жиго спустя полгода вернулся в общую группу «Спартака». Игрок работал с ограничениями

Замечательная весть!Теперь главное не форсировать возвращение в основу.Пусть всё должным образом придёт в норму и в игровой тонус!С возвращением Самюэль!
Защитник «Спартака» Самуэль Жиго сегодня провел тренировку в общей группе. Француз занимался с ограничениями.
В сентябре прошлого года футболист перенес операцию на крестообразных связках колена.
- В воскресенье, 17 марта, москвичи на «Открытие Арене» сыграют с «Зенитом» в матче 20-го тура РПЛ.
- Жиго перешел в «Спартак» из «Гента» за 8 миллионов евро в июле 2018 года.
- В этом сезоне защитник провел за красно-белых восемь матчей, забил один гол и сделал одну результативную передачу.