Диаш рассудит «Вильярреал» и «Зенит». При нем российские команды трижды победили в шести матчах

Португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем обслужит ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Зенит».

Помогать на линиях Диашу будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Ассистенты за воротами – Тиагу Мартинш и Жоау Пиньейру. Четвертый судья – Бруну Родригеш.

Петербургская команда провела восемь матчей при судействе португальских арбитров (четыре победы, три ничьи и одно поражение).

Диаш шесть раз работал на матче российских команд, включая национальную сборную (у россиян три победы и три поражения).