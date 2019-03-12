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    Диаш рассудит «Вильярреал» и «Зенит». При нем российские команды трижды победили в шести матчах

    Португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем обслужит ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал»«Зенит».

    Помогать на линиях Диашу будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Ассистенты за воротами – Тиагу Мартинш и Жоау Пиньейру. Четвертый судья – Бруну Родригеш.

    Петербургская команда провела восемь матчей при судействе португальских арбитров (четыре победы, три ничьи и одно поражение).

    Диаш шесть раз работал на матче российских команд, включая национальную сборную (у россиян три победы и три поражения).

    • Матч «Вильярреал» – «Зенит» состоится в четверг, 14 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
    • В первой игре петербуржцы дома уступили со счетом 1:3.

    Источник: Официальный сайт «Зенита»

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    12.03.2019 14:47
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    Комментарии8
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 20:45

      Может и ничего свистун.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 18:07

      Зениту трудно будет отыграться но в футболе бывает всякое.

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +986

      Mirak92 12 марта 2019, 17:34

      Дерзайте питерцы.Буду за вас,в этот вечер!!!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 12 марта 2019, 17:28

      на линии Руй и Товарищ и Пашка с орешками по игре будет боевая ничья но желательно победы зинке

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 марта 2019, 17:08

      хоть на победу бы наиграли... как минимум для очей в таблицу коэффициентов ...

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +11242

      alp 12 марта 2019, 16:30

      наигрались в европах.. пора концентрироватся на внутреннем чемпе.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2036

      SIRIUS 2002 12 марта 2019, 15:56

      Будем надеяться на чудо, ведь с Зенитом такое случается!

      4
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      Рейтинг: +5870

      AtticusFinch 12 марта 2019, 15:46

      Играть нужно,а не считать кто при ком сколько раз выиграл!

      4
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