Диаш рассудит «Вильярреал» и «Зенит». При нем российские команды трижды победили в шести матчах

Может и ничего свистун.
Португальская бригада арбитров во главе с Артуром Диашем обслужит ответную встречу 1/8 финала Лиги Европы «Вильярреал» – «Зенит».
Помогать на линиях Диашу будут Руй Тавареш и Паулу Соареш. Ассистенты за воротами – Тиагу Мартинш и Жоау Пиньейру. Четвертый судья – Бруну Родригеш.
Петербургская команда провела восемь матчей при судействе португальских арбитров (четыре победы, три ничьи и одно поражение).
Диаш шесть раз работал на матче российских команд, включая национальную сборную (у россиян три победы и три поражения).
- Матч «Вильярреал» – «Зенит» состоится в четверг, 14 марта, и начнется в 23:00 по московскому времени.
- В первой игре петербуржцы дома уступили со счетом 1:3.