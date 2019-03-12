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    Директор академии «Чертаново»: «Умяров и Глушенков – инопланетяне. Они уже сейчас сильнее игроков основы «Спартака»

    Директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал выступление полузащитников «Спартака» Наиля Умярова и Максима Глушенкова в матче второй команды красно-белых против «Зенита-2» (1:1) в 26-м туре ФНЛ.

    «Был на матче двойки «Спартака» с двойкой «Зенита».

    Умяров и Глушенков – это инопланетяне. Они уже сейчас сильнее игроков основы. Ели им в ближайшее время не дадут шанса в основе (а вероятность этого процентов 99), то к лету они будут как все остальные.

    Удаленный иностранец [Ларин говорит о нападающем москвичей Силванусе Нимели] – это нечто...» – написал Ларин в твиттере.

    • 18-летний Умяров и 19-летний Глушенков перешли в «Спартак» из «Чертаново» в декабре прошлого года.
    • Футболисты пока не провели ни одной игры за основной состав московской команды.

    Источник: Твиттер Николая Ларина

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    12.03.2019 12:40
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    Комментарии31
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      Рейтинг: +457

      DENZILLO-Спартак 21 марта 2019, 08:37

      Сказочный долбо...**! Где ты видел что эти зелёнки- сильнее основы спартака?!! Болелы плюются от их игры и вообще от того, что не понимают каким х... они вообще оказались даже на скамейке- это будущее?! Ужас...на...х!

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 17:08

      Инопланетян в нашем футболе много, особенно среди менеджмента клубов и футбольных академий...

      4
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      Рейтинг: +1450

      WhiteEgon 12 марта 2019, 16:48

      По ходу Чертаново будет иметь процент от последующей продажи игроков. Вот и директор поет им дифирамбы, надеясь на повышение цены.
      Надо было их назвать русскими Месси и Роналду, может сразу цена подскочила бы на пару лямов евриков )))

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 16:47

      Игроки пока не основного состава. Если их выпускать на поле ,то кого то придется сажать на лавку. Тренеру конечно видней ,кто может усилить игру команды но если смотреть в будущее то можно попробовать их выставлять хотя бы на замену.

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      Рейтинг: +5256

      Агасфер 12 марта 2019, 14:43

      Понеслась ...ля-ля по кочкам! Или они не столь одарены,или придётся признать злой умысел со стороны тренерского штаба и хозяина клуба.Или они просто тупые,и действуют себе во вред???

      3
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      Рейтинг: +67330

      portero > Агасфер 12 марта 2019, 16:40

      судя по его словам они деградируют уже к лету

      12
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      Рейтинг: +821

      diktatop 12 марта 2019, 14:34

      не правильно конечно... но возьмете тренера из чертаново и он возможностями Спартака их раскроет полностью... и порядок наведет.... Чертаново молдцы респект и уважение!!!

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      Рейтинг: +67330

      portero > diktatop 12 марта 2019, 16:44

      думаешь Кононов сам себе враг и "инопланетян" не видит, там просто бонусы Чертаново какие то прописаны если они заиграют, вот тренер и пиарит

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      Рейтинг: +26779

      slavutiq70 12 марта 2019, 14:14

      Вот только не надо перехваливать молодых,,,,у нас уже был свой Мессии,,,и играть давали и что????Сейчас вон Игнатов в Краснодаре звёздочку поймал ,,,дохвалились,,,,работать надо им и работать а шанс дадут,,,,,

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      Рейтинг: +67330

      portero > slavutiq70 12 марта 2019, 16:36

      звезду могут поймать и в загул пойдут

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      Рейтинг: +2979

      Derzkiy1 12 марта 2019, 13:48

      Армейские скауты с Чертаново не дружат ?

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      Рейтинг: +67330

      portero > Derzkiy1 12 марта 2019, 16:37

      может они его не заметили

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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 12 марта 2019, 13:09

      Инопланетяне играют щас в Юве и барсе.. Других пока не замечено..

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      Рейтинг: +67330

      portero > mihail200606 12 марта 2019, 16:38

      а эти ребята в ФНЛ, вот и все инопланетное. да и Зенит2 не помогли порвать,

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 марта 2019, 13:06

      Инопланетяне, если их никто не купит до лета, спустятся на землю? Хорош торгаш!

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      Рейтинг: +67330

      portero > prezent2017 12 марта 2019, 16:39

      он похоже именно об этом

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