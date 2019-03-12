Директор академии «Чертаново»: «Умяров и Глушенков – инопланетяне. Они уже сейчас сильнее игроков основы «Спартака»

Сказочный долбо...**! Где ты видел что эти зелёнки- сильнее основы спартака?!! Болелы плюются от их игры и вообще от того, что не понимают каким х... они вообще оказались даже на скамейке- это будущее?! Ужас...на...х!
Директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал выступление полузащитников «Спартака» Наиля Умярова и Максима Глушенкова в матче второй команды красно-белых против «Зенита-2» (1:1) в 26-м туре ФНЛ.
«Был на матче двойки «Спартака» с двойкой «Зенита».
Умяров и Глушенков – это инопланетяне. Они уже сейчас сильнее игроков основы. Ели им в ближайшее время не дадут шанса в основе (а вероятность этого процентов 99), то к лету они будут как все остальные.
Удаленный иностранец [Ларин говорит о нападающем москвичей Силванусе Нимели] – это нечто...» – написал Ларин в твиттере.
- 18-летний Умяров и 19-летний Глушенков перешли в «Спартак» из «Чертаново» в декабре прошлого года.
- Футболисты пока не провели ни одной игры за основной состав московской команды.