Директор академии «Чертаново»: «Умяров и Глушенков – инопланетяне. Они уже сейчас сильнее игроков основы «Спартака»

Директор футбольной школы «Чертаново» Николай Ларин прокомментировал выступление полузащитников «Спартака» Наиля Умярова и Максима Глушенкова в матче второй команды красно-белых против «Зенита-2» (1:1) в 26-м туре ФНЛ.

«Был на матче двойки «Спартака» с двойкой «Зенита».

Умяров и Глушенков – это инопланетяне. Они уже сейчас сильнее игроков основы. Ели им в ближайшее время не дадут шанса в основе (а вероятность этого процентов 99), то к лету они будут как все остальные.

Удаленный иностранец [Ларин говорит о нападающем москвичей Силванусе Нимели] – это нечто...» – написал Ларин в твиттере.