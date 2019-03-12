Зидан потребовал от Переса не продавать Марсело

Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан потребовал от президента мадридцев Флорентино Переса оставить в команде левого защитника Марсело.

Бразилец лишился места в стартовом составе при прошлом тренере Сантьяго Солари. В последнее время СМИ сообщали, что летом 30-летний футболист может перейти в «Ювентус». По информации различных источников, он уже согласовал с туринцами личный контракт.

На этой неделе Зидан планирует провести с Марсело приватную беседу, чтобы обсудить с игроком его будущее. Француз всегда считал бразильца надежным игроком выше среднего уровня и, прежде всего, с огромным лидерским влиянием в команде.