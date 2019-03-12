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    Зидан потребовал от Переса не продавать Марсело

    Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан потребовал от президента мадридцев Флорентино Переса оставить в команде левого защитника Марсело.

    Бразилец лишился места в стартовом составе при прошлом тренере Сантьяго Солари. В последнее время СМИ сообщали, что летом 30-летний футболист может перейти в «Ювентус». По информации различных источников, он уже согласовал с туринцами личный контракт.

    На этой неделе Зидан планирует провести с Марсело приватную беседу, чтобы обсудить с игроком его будущее. Француз всегда считал бразильца надежным игроком выше среднего уровня и, прежде всего, с огромным лидерским влиянием в команде.

    • Марсело выступает за «Реал» с 2006 года. Его текущий контракт рассчитан до июля 2022 года.
    • В понедельник Зидан возглавил «Реал» во второй раз в своей карьере. В период с января 2016-го по июнь 2018 года он трижды выиграл с мадридцами Лигу чемпионов и один раз – чемпионат Испании.

    Источник: A Bola

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    12.03.2019 12:10
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    Комментарии13
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 12 марта 2019, 16:41

      Работы предстоит много по сохранению состава и покупке новых игроков.

      1
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      Рейтинг: +100740

      zigbert 12 марта 2019, 16:13

      Теперь придется поработать с Марсело.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +4761

      84aivengo 12 марта 2019, 14:45

      регилон ,значит,сядет на лавку...

      1
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      Рейтинг: +193

      Борис23 12 марта 2019, 13:33

      Марсело - один из ключевых игроков Реала, и продавать его нельзя.

      2
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      Рейтинг: +1825

      Dizayner 12 марта 2019, 13:14

      выше среднего уровня игрок это как?))

      0
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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Dizayner 12 марта 2019, 13:56

      есть средний уровень. А есть высокий , а выше среднего- это между ними) что непонятного?))) вот рома клуб по игре выше среднего) выше эмполи и фрозинноне и кьево) но хуже наполи и юве)

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > DeStar 12 марта 2019, 15:48

      клуб и игрок разные вещи вроде, не? я в первый раз слышу такое понятие об игроке

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Dizayner 12 марта 2019, 15:49

      бред. Какая разница о ком такое говорить?)
      наушники, выше среднего
      Диван по удобтву выше среднего
      Зарплата выше средней
      Уровень футболиста выше среднего) че не понятно?) это как сказать, не понимаю что это такое "рост человека выше среднего"

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      Рейтинг: +1825

      Dizayner > DeStar 12 марта 2019, 16:51

      как раз таки нет, под понятием рост выше среднего все прекрасно понимается, зарплата тоже, есть минимум, есть средняя, а есть выше среднего. футболиста нельзя отнести к уровню выше среднего, или ниже среднего, или выше минимального, или ниже минимального. и почему сразу бред?)) бред - это то, что неодушевленные предметы по уровню приравниваются к людям, к футболистам в данном случае. что это за уровень выше среднего?

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > Dizayner 12 марта 2019, 17:13

      Нифига не так) с какого ты читаешь это так " марсело как человек выше среднего" . Если даже дурачку понятно, что фраза звучит так " Уровень игры/скиллов футболиста марсело - выше среднего" так что причем тут воодушевленный предмет?)
      человека сложно оценить как " выше среднего", хотя по росту же можно..
      А тут идет оценка уровня скилов футболиста
      Как электрик с навыками выше среднего
      так и спортсмен по скилам выше среднего

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      Рейтинг: +875

      sidul1 12 марта 2019, 13:11

      бразилец уедет к португальцу, это уже решено.

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      Рейтинг: +24996

      bset 12 марта 2019, 12:19

      А вернуть Роналду он не потребовал?) Хотя не уверен, что это вообще возможно.

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      Рейтинг: +12346

      DeStar > bset 12 марта 2019, 13:57

      а кому это надо) ни первому ни второму думаю)

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