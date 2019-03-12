Зидан потребовал от Переса не продавать Марсело

Работы предстоит много по сохранению состава и покупке новых игроков.
Главный тренер «Реала» Зинедин Зидан потребовал от президента мадридцев Флорентино Переса оставить в команде левого защитника Марсело.
Бразилец лишился места в стартовом составе при прошлом тренере Сантьяго Солари. В последнее время СМИ сообщали, что летом 30-летний футболист может перейти в «Ювентус». По информации различных источников, он уже согласовал с туринцами личный контракт.
На этой неделе Зидан планирует провести с Марсело приватную беседу, чтобы обсудить с игроком его будущее. Француз всегда считал бразильца надежным игроком выше среднего уровня и, прежде всего, с огромным лидерским влиянием в команде.
- Марсело выступает за «Реал» с 2006 года. Его текущий контракт рассчитан до июля 2022 года.
- В понедельник Зидан возглавил «Реал» во второй раз в своей карьере. В период с января 2016-го по июнь 2018 года он трижды выиграл с мадридцами Лигу чемпионов и один раз – чемпионат Испании.